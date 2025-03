Máy lọc nước New eSpring – Khoản đầu tư xứng đáng cho sức khoẻ cả gia đình

New eSpring là máy lọc nước đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về sử dụng nước ăn uống sạch, chất lượng không chỉ bằng công nghệ lọc khác biệt mà còn cả bởi thiết kế phù hợp mọi không gian bếp, được bảo chứng chất lượng bởi thương hiệu uy tín.

Thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam ngày càng tăng cao, trong đó, những hóa chất mới nổi đang len lỏi vào nguồn nước uống và sinh hoạt của chúng ta, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cả gia đình. Những hóa chất đó có thể kể đến như hạt vi nhựa với kích thước siêu nhỏ hay hóa chất vĩnh cửu mới được tìm thấy trong nước như PFOA, PFOS…

Đối mặt với vấn đề sức khỏe của bản thân và cả gia đình, mong mỏi về việc tìm thấy một chiếc máy lọc nước loại bỏ được nhiều nhất các chất gây ô nhiễm trở thành nỗi niềm chung của nhiều người. Mới đây, tập đoàn Amway đã giới thiệu siêu phẩm máy lọc nước New eSpring tại thị trường Việt Nam, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng nước. New eSpring với những công năng vượt trội cũng chứng minh chiếc máy lọc nước nhỏ nhắn với thiết kế tinh tế này là một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe cả gia đình.

Xứng đáng chất lượng nhờ công nghệ lọc khác biệt

Máy lọc nước New eSpring đến từ Thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà Bán chạy số 1 Thế giới (theo Verify Markets, 2022). Để được tin dùng trên toàn thế giới, chiếc máy lọc đã mang đến một trong những công nghệ xử lý nước rất đáng nể bên trong một thiết kế nhỏ gọn, tinh tế.

Bên trong chiếc máy lọc nước này là bộ lọc 3 lớp Carbon e3 đã được kiểm nghiệm và chứng minh có thể lọc được 170 chất gây ô nhiễm trong nước, trong đó có đến 145 chất gây hại cho sức khoẻ người sử dụng như hạt vi nhựa và các hoá chất vĩnh cửu mới được tìm thấy như PFOA, PFOS, chất thải dược phẩm, chì, thủy ngân, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) và nhiều chất ô nhiễm khác.

Không chỉ mạnh mẽ loại bỏ chất gây ô nhiễm, bộ lọc eSpring Carbon e3 còn giúp giữ lại các khoáng chất có lợi như canxi, magie. Đây cũng là một trong những điểm cộng đáng ghi nhận, góp phần khẳng định chiếc máy lọc nước này xứng đáng để đầu tư.

Chưa hết, New eSpring còn ứng dụng công nghệ UV-C LED được xem là phương pháp diệt vi khuẩn không cần sử dụng hóa chất và không tạo ra sản phẩm phụ có hại. Các tia UV giúp loại bỏ đến 99,9999% vi khuẩn, 99,99% virus và 99,9% bào nang có trong nước*. Nước lọc ra không chỉ sạch, an toàn cho ăn uống của cả gia đình mà còn bảo toàn được nguyên vẹn mùi vị của nước cũng như các khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Xứng đáng trải nghiệm: Thiết kế tinh gọn, đẹp, sang, thông minh

Bên cạnh công nghệ lọc ấn tượng, máy lọc nước New eSpring còn được lòng gia chủ bởi thiết kế nhỏ gọn, tinh tế với những đường cắt, uốn lượn mềm mại, màu sắc trang nhã, hiện đại. Không hề chiếm diện tích, New eSpring phù hợp với mọi không gian bếp, từ nhẹ nhàng nép mình đến trở thành điểm nhấn trung tâm, nâng tầm căn bếp thêm sang trọng. Một chút sắp đặt khéo léo, chiếc máy lọc nhỏ này cũng thể hiện gu thẩm mỹ cao của gia chủ

Các nhà nghiên cứu của New eSpring đã đặt nhiều tâm huyết trong từng chi tiết nhỏ nhất khi bố trí bảng hiện thị tuổi thọ của bộ lọc, trạng thái đèn UV-C LED một cách tinh tế, dễ quan sát, từ đó cung cấp cho người sử dụng những thông tin, cảnh báo cần thiết như thời điểm thay lõi lọc hay các vấn đề khác liên quan. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng thiết kế riêng một ứng dụng Amway Healthy Home vô cùng đơn giản, trực quan để người sử dụng thuận tiện hơn trong việc quản lý, kiểm tra tình trạng máy.

Vượt qua nhiều kiểm định khắt khe từ các cơ sở uy tín trên thế giới, máy lọc nước New eSpring đã nhận được các chứng nhận từ NSF – Trung tâm Hợp tác về An toàn thực phẩm và nước uống của WHO, và WQA Water Quality – Chứng nhận vàng của Hiệp hội Chất lượng nước WQA.

Một điều quan trọng không kém, không phải bất kỳ thương hiệu nào khác mà New eSpring là chiếc máy lọc nước đến từ thương hiệu bán chạy số 1 thế giới về thiết bị xử lý nước tại nhà (Thống kê bởi (Verify Markets, 2022) được hàng chục triệu gia đình trên khắp thế giới tin dùng. Một sản phẩm chất lượng đến từ một thương hiệu uy tín.

Như chúng ta đã biết, 70% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy, đầu tư vào một chiếc máy lọc nước cho ra nguồn nước sạch và an toàn như New eSpring cũng là cách mà chúng ta dành những điều tốt đẹp nhất cho cơ thể, sức khoẻ của chính mình và gia đình. Với tất cả những lợi ích nêu trên, New eSpring sẽ là một khoản đầu tư cho sức khỏe của gia đình ở hiện tại, và xa hơn là một kế hoạch chăm sóc sức khỏe bền vững mà mọi gia đình đều nên có.

*Theo xác nhận từ NSF International, 2022

Khám phá Máy lọc nước New eSpring tại: https://www.amway.com.vn/vn/new-espring