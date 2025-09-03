Mỹ: Máy bay chở hơn 40 người bất ngờ rơi tự do hơn 1.200m

TPO - Một chuyến bay của Hãng hàng không SkyWest (liên kết United Express) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, Mỹ, sau khi bất ngờ rơi tự do hơn 1.200m chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, khiến hai hành khách bị thương.

Theo dữ liệu hành trình, sự cố xảy ra khoảng 90 phút sau khi chuyến bay số hiệu 5971 khởi hành từ Aspen, Colorado đi Houston, Texas ngày 29/8. Chưa đầy 1 phút, máy bay đã lao xuống hơn 1.200m, 6 phút tiếp theo máy bay tiếp tục mất độ cao khoảng 7.600m.

Cảnh quay từ bên trong cabin cho thấy mặt nạ dưỡng khí được treo trước mặt những hành khách choáng váng. Ảnh: KHOU11/Gretchen Gilliam.

Hành khách Gretchen Gilliam cho biết: “Đột ngột rung lắc dữ dội chưa từng thấy. Một người đàn ông ngồi trước tôi bị hất tung lên trần máy bay ba lần, như một con búp bê vải”. Người đàn ông này cùng một hành khách khác đã được đưa vào bệnh viện, nhưng cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Những hình ảnh do hành khách ghi lại cho thấy mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, đồ uống văng lên trần và hành lý, vật dụng vương vãi khắp sàn. Phi công cũng đã liên lạc với kiểm soát không lưu, yêu cầu cáng cứu thương và hỗ trợ y tế khẩn cấp ngay khi hạ cánh.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận máy bay gặp sự cố về áp suất và rung lắc mạnh. Tổng cộng 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã được kiểm tra sức khỏe, trong đó 2 người phải nhập viện để theo dõi.

SkyWest cho biết chuyến bay đã hạ cánh an toàn và nhấn mạnh an toàn hành khách luôn là ưu tiên cao nhất của hãng.