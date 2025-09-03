Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Mỹ:

Máy bay chở hơn 40 người bất ngờ rơi tự do hơn 1.200m

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay của Hãng hàng không SkyWest (liên kết United Express) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, Mỹ, sau khi bất ngờ rơi tự do hơn 1.200m chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, khiến hai hành khách bị thương.

Theo dữ liệu hành trình, sự cố xảy ra khoảng 90 phút sau khi chuyến bay số hiệu 5971 khởi hành từ Aspen, Colorado đi Houston, Texas ngày 29/8. Chưa đầy 1 phút, máy bay đã lao xuống hơn 1.200m, 6 phút tiếp theo máy bay tiếp tục mất độ cao khoảng 7.600m.

cover-dieu-nhay.png
Cảnh quay từ bên trong cabin cho thấy mặt nạ dưỡng khí được treo trước mặt những hành khách choáng váng. Ảnh: KHOU11/Gretchen Gilliam.

Hành khách Gretchen Gilliam cho biết: “Đột ngột rung lắc dữ dội chưa từng thấy. Một người đàn ông ngồi trước tôi bị hất tung lên trần máy bay ba lần, như một con búp bê vải”. Người đàn ông này cùng một hành khách khác đã được đưa vào bệnh viện, nhưng cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Những hình ảnh do hành khách ghi lại cho thấy mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, đồ uống văng lên trần và hành lý, vật dụng vương vãi khắp sàn. Phi công cũng đã liên lạc với kiểm soát không lưu, yêu cầu cáng cứu thương và hỗ trợ y tế khẩn cấp ngay khi hạ cánh.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận máy bay gặp sự cố về áp suất và rung lắc mạnh. Tổng cộng 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã được kiểm tra sức khỏe, trong đó 2 người phải nhập viện để theo dõi.

SkyWest cho biết chuyến bay đã hạ cánh an toàn và nhấn mạnh an toàn hành khách luôn là ưu tiên cao nhất của hãng.

Hồng Nhung
The Sun
#sự cố máy bay #máy bay rơi tự do #plane crash

Xem thêm

Cùng chuyên mục