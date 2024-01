Mất lái, xe tải húc văng xe 7 chỗ rồi lật ngửa giữa đường

TPO - Sau khi lao vào dải phân cách và húc văng chiếc ô tô 7 chỗ, xe tải lật trên đường ĐT.743 ở Bình Dương. Vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm người đi đường hoảng hốt và khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 15/1 trên đường ĐT.743, đoạn gần ngã 6 An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 61C - 556.34 lưu thông trên đường ĐT.743 hướng từ Khu công nghiệp Sóng thần đi TP Tân Uyên. Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách.

Sau khi va chạm, xe tải tiếp tục húc văng ô tô 7 chỗ đang lưu thông phía trước và lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm người đi đường hoảng hốt và khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Do vụ tai nạn xảy ra lúc sáng sớm nên giao thông qua khu vực này bị ùn ứ. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 8h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều xe cẩu đến đưa xe tải rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.