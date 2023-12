Tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô dính chặt vào nhau, biến dạng

TPO - Chiều 28/12, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến các phương tiện hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người.

Chiều 28/12, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên ĐT.743 đoạn qua phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải chở nước lọc mang biển số 61C-286.94 chạy trên ĐT.743 hướng từ TPTân Uyên đi TP.Thuận An.

Khi đến giao lộ với đường An Phú 35, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An thì xe tải tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ biển số 61K-286.50 chạy cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, chiếc ô tô 5 chỗ lao về trước tông vào một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, đẩy chiếc xe này lao tới tông tiếp vào một xe 5 chỗ màu đỏ, chiếc 5 chỗ tiếp tục lao đi tông vào đuôi một chiếc bán tải tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 5 xe.

Tại hiện trường, 5 xe dính chặt vào nhau, trong đó hai xe ô tô 5 chỗ và một xe 7 chỗ do bị kẹp ở giữa nên bị biến dạng nặng ở phần đầu và đuôi.

Nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe ô tô tải 61C-286.94 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước. Qua xác minh, lái xe không có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Chiều cùng ngày, trên đường Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương.

Thời điểm trên, chiếc xe ô tô điện đang quay đầu, do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe máy lao tới tông bên hông. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương.