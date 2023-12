Cảnh sát giải cứu thiếu niên 14 tuổi bị tai nạn lao động thương tâm

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình quấy rối, thông tin sai sự thật đến “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh.