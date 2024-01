Va chạm xe máy với xe tải, một người tử vong

TPO - Vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên quốc lộ 6 đoạn qua thành phố Hòa Bình khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 18h10 ngày 2/1 tại Km 65+800, quốc lộ 6, đoạn qua địa phân tổ dân phố Miều, phường Trung Minh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 26G1-233.xx do ông Nguyễn Quang T. (SN 1964, trú phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình) điều khiển di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến vị trí trên va chạm với xe ô tô BKS 29H- 213.xx do anh Giáp Ngọc K. (SN 1982, trú Hoà An, Cao Bằng) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, cú va chạm khiến ông Nguyễn Quang T bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì tử vong.