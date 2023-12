Truy tìm đối tượng bỏ trốn sau va chạm giao thông khiến hai người tử vong

TPO - Sau khi lái ô tô và xảy ra va chạm khiến hai người tử vong, Dương đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an phát thông báo truy tìm.

Ngày 31/12, Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h00 ngày 30/12, tại Buôn Đung B (xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo). Xe ô tô biển số 51F-186.76 do Nguyễn Phương Dương (SN 1997, trú huyện Ea H’Leo) điều khiển theo hướng từ Buôn Đung B ra thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’Leo), xảy ra va chạm với xe máy biển số 47D1-619.25 do bà N.T.H chở theo bà Đ.T.N.H và xe máy biển số 47D1-586.84 do bà B.T.V điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, bà N.T.H, bà B.T.V tử vong và bà Đ.T.N.H bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Phương Dương rời khỏi hiện trường, không rõ đang ở đâu để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đang thực hiện các biện pháp truy tìm Nguyễn Phương Dương và gửi thông báo đến các đơn vị địa phương có liên quan phối hợp truy tìm.