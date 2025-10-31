Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Mastercard ra mắt giải pháp mới giúp phát hiện và ngăn chặn gian lận thanh toán quy mô lớn

P.V

Mastercard chính thức ra mắt Mastercard Threat Intelligence, giải pháp đầu tiên cung cấp thông tin tình báo về mối đe dọa trong lĩnh vực thanh toán trên quy mô lớn. Giải pháp này kết hợp dữ liệu gian lận toàn cầu của Mastercard với thông tin tình báo an ninh mạng từ Recorded Future, giúp các tổ chức tài chính trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với gian lận mạng nhanh chóng và chính xác hơn.

Khoảng cách thông tin giữa các đội ngũ an ninh mạng và phòng chống gian lận vẫn là một thách thức nghiêm trọng. 60% các lãnh đạo toàn cầu phụ trách quản lý rủi ro và gian lận chỉ được thông báo về các vụ rò rỉ dữ liệu mạng sau khi tổn thất do gian lận đã xảy ra, và tỷ lệ này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn cao hơn, lên đến 67%.[1] Tương tự, 83% lãnh đạo các tổ chức tài chính tại châu Á - Thái Bình Dương cho biết họ gặp khó khăn vì thiếu sự tích hợp thời gian thực của thông tin tình báo mối đe dọa mạng (CTI).

Ông Matthew Driver, Phó Chủ tịch Điều hành Khối Dịch vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard, cho biết: “Gian lận thanh toán không còn đơn thuần là vấn đề tài chính, mà là thách thức an ninh mạng tác động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mastercard Threat Intelligence giúp thu hẹp khoảng cách trong trao đổi thông tin, cho phép các nhóm an ninh và phòng chống gian lận phối hợp nhịp nhàng để ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra.”

Bà Aditi Sawhney, Phó Chủ tịch cấp cao, Giải pháp An ninh, khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard cho biết: “Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các vụ gian lận mạng, và nhu cầu về nguồn thông tin tình báo tích hợp chưa bao giờ cấp thiết đến thế. Chúng tôi đang hỗ trợ khách hàng chuyển từ cách phản ứng rời rạc sang chiến lược phòng thủ thống nhất dựa trên dữ liệu tình báo, nhằm tăng cường khả năng phục hồi cho hệ sinh thái thanh toán.”

[1] Datos Insights, 2025

mti-carousel-v2-01.png

Giải pháp Mastercard Threat Intelligence mang đến cho khách hàng các tính năng nổi bật sau:

• Cảnh báo sớm các giao dịch thử thẻ đáng ngờ: Cảnh báo theo thời gian thực và chủ động từ chối các giao dịch thử nghiệm gian lận, giúp giảm thiểu các rủi ro và bảo vệ chủ thẻ.

• Tình báo về tấn công chiếm dụng dữ liệu số: Cung cấp dữ liệu định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các công cụ đánh cắp thông tin thẻ (skimmer) và ngăn chặn phần mềm độc hại liên quan đến thẻ, thông qua việc tận dụng mạng lưới đối tác trong ngành của Mastercard.

• Tình báo về rủi ro của đơn vị chấp nhận thẻ: Cung cấp thông tin chuyên sâu, có mục tiêu giúp đánh giá mức độ rủi ro của từng đơn vị chấp nhận thẻ và rút ngắn thời gian phản ứng khi xảy ra sự cố.

• Tình báo về hệ sinh thái thanh toán: Báo cáo hàng tuần về các mối đe dọa và lỗ hổng mới nổi trong hệ sinh thái thanh toán toàn cầu.

• Báo cáo phân tích dữ liệu thanh toán: Các nghiên cứu tình huống có thể hành động ngay và phân tích xu hướng gian lận, giúp định hướng chiến lược và củng cố năng lực phòng vệ của tổ chức.

Tình trạng chia cách trong vận hành tiếp tục là thách thức lớn đối với khả năng ứng phó rủi ro. Hai phần ba lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực chống gian lận và quản lý rủi ro coi đây là mối quan ngại hàng đầu, trong đó 72% lãnh đạo khu vực xem đây là vấn đề ưu tiên cao nhất.

“Sự tách biệt trong vận hành giữa các nhóm gian lận và an ninh mạng vẫn đang là mối quan tâm lớn,” ông Driver cho biết thêm. “Với Mastercard Threat Intelligence, chúng tôi mang đến cho khách hàng khả năng quan sát toàn cầu, dữ liệu tình báo và công cụ cần thiết để phòng chống gian lận và hoạt động an toàn trong thế giới kết nối.”

Dù còn nhiều thách thức, các lãnh đạo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng nhận thấy rõ lợi ích từ việc tăng cường kết nối và tích hợp hệ thống. Phần lớn (89%) các tổ chức trong khu vực cho biết khả năng phản ứng trước gian lận đã được cải thiện đáng kể sau khi triển khai các nỗ lực tích hợp, giúp châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu toàn cầu về tốc độ ứng phó.

mti-carousel-v2-02.png

Việc ra mắt Mastercard Threat Intelligence diễn ra chưa đầy một năm sau khi Mastercard hoàn tất thương vụ mua lại Recorded Future, thể hiện cam kết chung của hai công ty trong việc xây dựng một phương thức bảo mật thống nhất dựa trên dữ liệu tình báo, nhằm bảo vệ nền kinh tế số một cách toàn diện hơn.

Trong quá trình thử nghiệm thị trường kéo dài sáu tháng, nguồn dữ liệu tình báo của Mastercard đã giúp các đối tác trong hệ sinh thái xác định và gỡ bỏ các tên miền độc hại liên quan đến hành vi đánh cắp dữ liệu thẻ thanh toán. Những hoạt động gian lận này đã ảnh hưởng đến gần 9.500 trang thương mại điện tử và gây thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu USD.

Mastercard Threat Intelligence hiện đã sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng phát hành và đơn vị thanh toán trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của Mastercard.

