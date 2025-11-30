MAMA 2025: Stray Kids bật khóc với Daesang đầu tiên, BLACKPINK không dự vẫn ê hề cúp

HHTO - MAMA 2025 đã "thoát kiếp" bị "mỉa mai" chia đều giải, ai đến cũng có phần. BLACKPINK trắng tay ở giải nhóm nhưng bội thu giải với tư cách nghệ sĩ solo.

Lễ trao giải MAMA 2025 khép lại vào tối 30/11 với loạt tiết mục "chiến hơn". Tuy nhiên, lỗi âm thanh vẫn xảy ra ở một vài tiết mục tương tự ngày đầu tiên. Về các hạng mục còn lại, phần đông khán giả hài lòng. Tranh luận nhiều nhất xảy ra là "Nghệ sĩ của năm" (Artist of the Year). Cúp được trao cho G-Dragon. Tuy nhiên, một số khán giả tiếc nuối khi Rosé vụt mất giải thưởng này.

Những thành tích âm nhạc Rosé đạt được trong năm qua với phạm vi toàn cầu từ MV tỉ view, lọt vào top đầu Billboard HOT 100 đến đề cử Grammys đều "out trình" tại K-Pop. Trái lại, không ít khán giả cho rằng "Nghệ sĩ của năm" phải xét đến nhiều yếu tố, không đơn cử là một bản hit toàn cầu. G-Dragon có một màn trở lại chấn động làng nhạc khi nhiều ca khúc trong album của anh trụ vững ở Top 5 của các nền tảng nội địa. Nam rapper khởi tạo một loạt trào lưu mới về thời trang, phụ kiện, mang về giá trị thương mại lớn cho cá nhân lẫn thương hiệu anh hợp tác hoặc sử dụng.

"Album của năm" thuộc về Stray Kids. Đây là Daesang tại MAMA đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Các chàng trai vỡ òa, một vài thành viên bật khóc trên sân khấu. Stray Kids đã sớm trở thành "nhóm nhạc triệu bản", cho thấy sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu với lượng fan hùng hậu cùng sức chi mạnh.

BLACKPINK trắng tay tại MAMA 2025 nhưng từng thành viên lại bội thu giải thưởng dù không góp mặt. Rosé thắng 4/5 đề cử. Đêm trước, cô là chủ nhân chiếc cúp "Bài hát của năm" thì đêm thứ 2 MAMA 2025, cô được xướng tên ở một loạt hạng mục như "Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất", "Màn kết hợp xuất sắc nhất" (APT.) và "Màn trình diễn vocal xuất sắc nhất" (toxic till the end). Jennie chiến thắng hạng mục "Nghệ sĩ nữ solo có màn trình diễn xuất sắc nhất" và "MV xuất sắc nhất".

Năm ngoái "quét Daesang", năm nay, aespa cũng mang về chiến thắng giòn giã với 4 cúp "Nhóm nữ xuất sắc nhất", "Fans' choice female", "Vũ đạo xuất sắc nhất", "Màn trình diễn dance xuất sắc nhất của nhóm nữ".

Một trong những điều khiến dân mạng bất ngờ là MAMA nổi danh "đẻ giải, chia đều" nhưng TREASURE - một trong những ngôi sao tham gia trình diễn lại về tay trắng tại lễ trao giải năm nay.

Kết quả MAMA 2025 ngày 2: Daesang Album của năm (Album of the Year): KARMA - Stray Kids Daesang Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year): G-Dragon Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất (Best Male Artist of the Year): G-Dragon Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: Rosé Nhóm nữ xuất sắc nhất (Best Female Group): aespa Nhóm nam xuất sắc nhất (Best Male Group): SEVENTEEN Vũ đạo xuất sắc (Best Choreography): Whiplash - aespa Super Stage Artist: TXT K-Beauty Artist: Hearts2Hearts Music Visionary of the Year: K-Pop Demon Hunters Favorite Asian Artist: JO1 Breakthrough Artist: ALLDAY PROJECT Worldwide KCONers’ Choice: ZEROBASEONE Nhạc phim xuất sắc (Best OST): Golden by HUNTRIX Màn trình diễn dance của nam nghệ sĩ solo xuất sắc nhất (Best Dance Performance - Male Solo): Too Bad - G-Dragon (Ft. Anderson .Paak) Màn trình diễn dance của nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best Dance Performance Female): Whiplash - aespa Ngôi sao đang lên được yêu thích (Favorite Rising Artist): izna Best Dance Performance - Female Solo: like JENNIE by Jennie Best Dance Performance - Male Group: Thunder by SEVENTEEN Best Vocal Performance Solo: toxic till the end by Rosé Best Vocal Performance Group: Stitching by DAVICHI Best Band Performance: Maybe Tomorrow by DAY6 Best Rap & Hip Hop Performance: MUSIC - BIG Naughty ft. Lee Chan Hyuk Best Music Video: ZEN - Jennie Best Collaboration: APT. - Rosé, Bruno Mars

