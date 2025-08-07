Lý do nam thanh niên đánh bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ được trả tự do

TPO - Sau 6 tháng bị tạm giam, nam thanh niên đánh bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) được trả tự do vì tòa tuyên đình chỉ vụ án.

Ngày 7/8, HĐXX TAND khu vực 1 (TPHCM) đã tuyên trả tự do cho bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tưởng Chí Huy tại phiên tòa ngày 7/8.

Theo HĐXX, việc tuyên trả tự do cho bị cáo là vì ông N.X.C. (bị hại, nhân viên bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ) đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo Huy. Bị cáo Tưởng Chí Huy ăn năn hối cải về hành vi của mình và gia đình của bị cáo đã bồi thường cho bị hại tiền thuốc men, tổn thất sức khoẻ, tinh thần... tổng cộng 100 triệu đồng.

Bị cáo Huy là người đánh ông C. ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi tranh cãi, xô xát vì chuyện dắt chó vào khu vực phố đi bộ.

Cáo trạng vụ án thể hiện: Trung tâm Quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 (cũ) ký hợp đồng với công ty S. để quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh và cây xanh, trong đó có phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vào sáng ngày 27/2, Tưởng Chí Huy cùng chị Paris Elise L. (bạn của Huy, quốc tịch Mỹ) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi. Ông C. là nhân viên bảo vệ của công ty S. đang trong ca trực, đã nhắc nhở khi Huy để xe máy dưới lòng đường. Huy sau đó đưa xe đi gửi, còn chị L. ở lại đợi.

Khi Tường Chí Huy quay lại, thấy chị L. thả con chó chạy quanh chỗ ngồi. Khi con chó chạy cách xa khoảng 3m thì ông C. từ xa chạy đến dùng gậy nhựa đuổi đánh con chó.

Huy và chị L. đến tranh cãi. Ông C. nói không được để chó chạy trên phố đi bộ, đã có bảng cấm. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát. Huy đánh liên tiếp vào đầu, mặt ông C. Mọi người xung quanh can ngăn nên Huy và chị L. bỏ đi.

Ông C. liền lấy thanh sắt ở bồn cây rồi đi về phía Huy và chị L.. Huy giật được thanh sắt từ tay bị hại rồi đánh 2 cái vào vai, đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị với thương tích 4%, sau đó có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Tưởng Chí Huy.