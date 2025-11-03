Mỹ: Lý do một hãng bay phải xin lỗi ca sĩ Hàn Quốc

TPO - Hãng hàng không Mỹ Delta Airlines mới đây đã chính thức gửi thư xin lỗi tới ca sĩ Soyou - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Sistar, sau khi nữ nghệ sĩ Hàn Quốc lên tiếng tố cáo bị phân biệt đối xử trong chuyến bay từ New York về Seoul hồi tháng 9.

Theo tường thuật của Soyou, sự việc xảy ra trên chuyến bay của Delta khởi hành từ sân bay quốc tế John F. Kennedy, quá cảnh tại Atlanta, trước khi hạ cánh xuống sân bay Incheon. Đây là tuyến bay dài hơn 15 giờ, được khai thác bằng máy bay Airbus A350-900, dòng thân rộng phục vụ các chuyến bay quốc tế cao cấp.

Soyou cho biết trong chuyến bay, cô cảm thấy mệt sau lịch trình dày đặc ở New York và đã nhờ một tiếp viên gọi nhân viên người Hàn Quốc để hỏi về thời gian phục vụ bữa ăn. Tuy nhiên, theo lời kể, quản lý khoang lại coi cô là hành khách gây rối, gọi nhân viên an ninh và tỏ thái độ lạnh nhạt, xa cách trong suốt chuyến bay.

“Tôi đã nghĩ, có lẽ đây là hành vi phân biệt chủng tộc”, Soyou chia sẻ với tờ Korea Times. Cô nói thêm rằng mình không được phục vụ bữa ăn và cảm thấy bị cô lập cho đến khi máy bay hạ cánh.

Trước khi kết thúc chuyến bay, Soyou đã gửi đơn khiếu nại tới tổ bay. Vài tuần sau, Delta Airlines phản hồi bằng thư xin lỗi chính thức qua email, đồng thời cam kết sẽ “thực hiện các biện pháp để tránh tái diễn”.

Sau khi nhận được lời xin lỗi, Soyou cho biết cô không có ý định tiếp tục công khai vụ việc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã động viên cô trong suốt thời gian qua.

“Tôi đã nhận được lời xin lỗi chính thức cho sự việc này nên sẽ không bàn thêm trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi sẽ có hành động pháp lý đối với những tin đồn thất thiệt, thông tin sai lệch và phát ngôn bôi nhọ danh dự cá nhân”, Soyou khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một người dùng mạng tự nhận có mặt trên cùng chuyến bay cho rằng Soyou có dấu hiệu say rượu và phủ nhận việc hãng hàng không gọi an ninh can thiệp.

Ảnh: NME.

Đáp lại, Soyou phủ nhận hoàn toàn cáo buộc, nói rằng cô chỉ uống một lượng nhỏ rượu nhẹ trước khi lên máy bay và sẽ khởi kiện những cá nhân tung tin bịa đặt.

Trong phản hồi gửi báo chí Hàn Quốc, Delta Airlines xác nhận đã xin lỗi nữ ca sĩ và tiếp nhận khiếu nại để xem xét nội bộ. Hãng cũng khẳng định luôn cam kết duy trì môi trường phục vụ công bằng và tôn trọng cho mọi hành khách.

Giới quan sát cho rằng vụ việc này có thể trở thành tiền lệ quan trọng trong cách các hãng hàng không xử lý khiếu nại về phân biệt chủng tộc, đây là một chủ đề ngày càng được chú ý trong ngành hàng không quốc tế.

Dù Soyou cho biết cô muốn khép lại sự việc, nhưng vụ việc vẫn thu hút lượng lớn sự quan tâm từ công chúng Hàn Quốc và cộng đồng người hâm mộ K-pop toàn cầu, khi đặt ra câu hỏi về cách hành xử và thái độ của tiếp viên hàng không quốc tế đối với hành khách châu Á.