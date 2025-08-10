Lý do Hoa hậu Bảo Ngọc nhận sash “Miss World Vietnam 2024” thay vì 2025

HHTO - Chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, thế nhưng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại nhận sash là Miss World Vietnam 2024, mà không phải 2025, lý do là gì?

Được chính thức chỉ định là đại diện Việt Nam sẽ đến với Lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã tung loạt ảnh được chụp với danh hiệu Miss World Vietnam 2024.

Lý giải cho việc mang sash Miss World Vietnam 2024 để thi Miss World 2026, nhiều netizen cho rằng Hoa hậu Bảo Ngọc vốn là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Năm 2023, vương miện thuộc về Huỳnh Trần Ý Nhi, còn năm 2024 cuộc thi không được tổ chức. Đến năm nay, 2025, Miss World Vietnam mới chính thức trở lại.

Tuy nhiên, mới đây Bảo Ngọc đã được công bố sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Miss World 2025, và cô gái giành vương miện của cuộc thi năm nay cũng được xác định sẽ có hơn 1 năm để rèn luyện, sau đó sẽ đại diện Việt Nam đến với Miss World 2027.

Vì thế, Hoa hậu Bảo Ngọc nhận sash là Miss World Vietnam 2024. Đây cũng là lần đầu tiên một người đẹp vừa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của cuộc thi quốc gia, đồng thời là thí sinh đại diện của chính cuộc thi quốc gia đó đến với cuộc thi quốc tế Miss World.

Sau buổi Họp báo công bố là Miss World Vietnam 2024, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có mặt tại Tà Cú vào 4 giờ sáng hôm sau, cùng team GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, tham gia thực hiện chiến dịch Chung Sức Trồng Rừng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu viết:

“Giữa mảnh đất bỏng rát dưới cái nắng miền Trung, Ngọc đã thấy những mầm cây nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Ở nơi chỉ toàn cát và đá, mầm cây vẫn vươn lên, kiên cường như chính những người đang ngày ngày chiến đấu với biến đổi khí hậu. Ngọc muốn là một phần của sự kiên cường ấy, không chỉ bằng lời nói, mà bằng từng hành động cụ thể. Với Ngọc, sống không phải để được ngắm nhìn, mà để âm thầm làm thế giới tốt đẹp hơn.

Hành trình này không chỉ là trồng rừng, mà là xây dựng tương lai. Và Ngọc tin, khi người trẻ cùng chung tay, chúng ta có thể biến những mảnh đất khô cằn thành rừng xanh cho thế hệ mai sau.”