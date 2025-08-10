Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Lý do Hoa hậu Bảo Ngọc nhận sash “Miss World Vietnam 2024” thay vì 2025

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, thế nhưng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại nhận sash là Miss World Vietnam 2024, mà không phải 2025, lý do là gì?

bao-ngoc1.jpg
bao-ngoc.jpg

Được chính thức chỉ định là đại diện Việt Nam sẽ đến với Lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã tung loạt ảnh được chụp với danh hiệu Miss World Vietnam 2024.

﻿bao-ngoc8.jpg
bao-ngoc7.jpg

Lý giải cho việc mang sash Miss World Vietnam 2024 để thi Miss World 2026, nhiều netizen cho rằng Hoa hậu Bảo Ngọc vốn là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Năm 2023, vương miện thuộc về Huỳnh Trần Ý Nhi, còn năm 2024 cuộc thi không được tổ chức. Đến năm nay, 2025, Miss World Vietnam mới chính thức trở lại.

﻿bao-ngoc6.jpg
bao-ngoc9.jpg﻿

Tuy nhiên, mới đây Bảo Ngọc đã được công bố sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Miss World 2025, và cô gái giành vương miện của cuộc thi năm nay cũng được xác định sẽ có hơn 1 năm để rèn luyện, sau đó sẽ đại diện Việt Nam đến với Miss World 2027.

Vì thế, Hoa hậu Bảo Ngọc nhận sashMiss World Vietnam 2024. Đây cũng là lần đầu tiên một người đẹp vừa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của cuộc thi quốc gia, đồng thời là thí sinh đại diện của chính cuộc thi quốc gia đó đến với cuộc thi quốc tế Miss World.

bao-ngoc3.jpg
bao-ngoc2.jpg
﻿bao-ngoc4.jpg
bao-ngoc5.jpg

Sau buổi Họp báo công bố là Miss World Vietnam 2024, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có mặt tại Tà Cú vào 4 giờ sáng hôm sau, cùng team GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, tham gia thực hiện chiến dịch Chung Sức Trồng Rừng.

bao-ngoc10.jpg

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu viết:

“Giữa mảnh đất bỏng rát dưới cái nắng miền Trung, Ngọc đã thấy những mầm cây nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống. Ở nơi chỉ toàn cát và đá, mầm cây vẫn vươn lên, kiên cường như chính những người đang ngày ngày chiến đấu với biến đổi khí hậu. Ngọc muốn là một phần của sự kiên cường ấy, không chỉ bằng lời nói, mà bằng từng hành động cụ thể. Với Ngọc, sống không phải để được ngắm nhìn, mà để âm thầm làm thế giới tốt đẹp hơn.

Hành trình này không chỉ là trồng rừng, mà là xây dựng tương lai. Và Ngọc tin, khi người trẻ cùng chung tay, chúng ta có thể biến những mảnh đất khô cằn thành rừng xanh cho thế hệ mai sau.”

qc-1462.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Bảo Ngọc #Miss World Vietnam 2024 #Miss World 2026 #giám đốc điều hành #quốc tế #sash #đại diện Việt Nam #Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục