Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lý do cần quy định giám đốc thẩm, tái thẩm với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Việc quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ sẽ giúp khắc phục các sai sót, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc xử lý những tình tiết mới phát sinh sau khi quyết định đã có hiệu lực”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu.

Chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Cả 4 dự thảo luật trên đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ như Chính phủ trình.

118tung1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo ông, hoạt động dẫn độ liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác tư pháp quốc tế, thể hiện quyền tài phán và chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

“Quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ phải được tiến hành thận trọng, đúng quy định pháp luật và đặt dưới cơ chế kiểm soát tư pháp chặt chẽ thông qua các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có, nhằm phòng tránh oan, sai và không bỏ lọt tội phạm…”, ông Tùng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên thực tiễn đã có trường hợp phải áp dụng thủ tục tái thẩm với quyết định từ chối dẫn độ, vì sau khi có quyết định, cơ quan chức năng mới phát hiện tình tiết mới quan trọng.

“Việc quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ sẽ giúp khắc phục các sai sót, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc xử lý những tình tiết mới phát sinh sau khi quyết định đã có hiệu lực”, ông Tùng cho hay.

Cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhấn mạnh, cần phải quy định giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ.

Chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề lớn, phức tạp

Về Dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, một số đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định cụ thể, chi tiết hơn việc chuyển đổi hình phạt tù.

Về việc này, cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu một phần ý kiến và bỏ quy định “không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác”.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng nhận thấy, chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề lớn, phức tạp, phải căn cứ vào các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định đã được nước chuyển giao tuyên án để chuyển đổi phù hợp với chính sách hình sự và quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, chính sách hình sự của Việt Nam và các nước có nhiều điểm khác biệt. Để bảo đảm tính ổn định, khả thi của luật, thuận lợi khi áp dụng, Thường trực Ủy ban, cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị không bổ sung các quy định chi tiết về nội dung này tại dự thảo luật.

Thay vào đó, dự thảo luật bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao quy định chi tiết.

Luân Dũng
#quy trình giám đốc thẩm tái thẩm dẫn độ #quy định dẫn độ quốc tế Việt Nam #quy trình xử lý từ chối dẫn độ #Luật dẫn độ Việt Nam #quy định chuyển đổi hình phạt tù #quy trình dẫn độ có đi có lại #quy định không tử hình trong dẫn độ #quy trình xử lý sai sót dẫn độ #quy định pháp luật về dẫn độ #quy trình kiểm soát tư pháp dẫn độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục