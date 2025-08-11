Lý do cần quy định giám đốc thẩm, tái thẩm với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ

TPO - “Việc quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ sẽ giúp khắc phục các sai sót, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc xử lý những tình tiết mới phát sinh sau khi quyết định đã có hiệu lực”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu.

Chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Cả 4 dự thảo luật trên đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị giữ quy định về giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ như Chính phủ trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Theo ông, hoạt động dẫn độ liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác tư pháp quốc tế, thể hiện quyền tài phán và chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

“Quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ phải được tiến hành thận trọng, đúng quy định pháp luật và đặt dưới cơ chế kiểm soát tư pháp chặt chẽ thông qua các thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có, nhằm phòng tránh oan, sai và không bỏ lọt tội phạm…”, ông Tùng nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên thực tiễn đã có trường hợp phải áp dụng thủ tục tái thẩm với quyết định từ chối dẫn độ, vì sau khi có quyết định, cơ quan chức năng mới phát hiện tình tiết mới quan trọng.

“Việc quy định thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ sẽ giúp khắc phục các sai sót, vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc xử lý những tình tiết mới phát sinh sau khi quyết định đã có hiệu lực”, ông Tùng cho hay.

Cùng quan điểm, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhấn mạnh, cần phải quy định giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ.

Chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề lớn, phức tạp

Về Dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, một số đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định cụ thể, chi tiết hơn việc chuyển đổi hình phạt tù.

Về việc này, cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu một phần ý kiến và bỏ quy định “không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác”.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng nhận thấy, chuyển đổi hình phạt tù là vấn đề lớn, phức tạp, phải căn cứ vào các tình tiết của vụ án được nêu trong bản án, quyết định đã được nước chuyển giao tuyên án để chuyển đổi phù hợp với chính sách hình sự và quy định của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, chính sách hình sự của Việt Nam và các nước có nhiều điểm khác biệt. Để bảo đảm tính ổn định, khả thi của luật, thuận lợi khi áp dụng, Thường trực Ủy ban, cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất đề nghị không bổ sung các quy định chi tiết về nội dung này tại dự thảo luật.

Thay vào đó, dự thảo luật bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao quy định chi tiết.