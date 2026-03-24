Lưu ý quan trọng về kê khai thuế khi cho thuê nhà

TPO - Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội cho biết, hộ kinh doanh cho thuê nhà khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai được giảm đáng kể thủ tục. Cơ quan thuế chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu rủi ro, giảm tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế.

Nhiều điểm mới, đơn giản hoá

Tại Hội nghị đồng hành với hộ kinh doanh do Thuế TP. Hà Nội ngày 23/3, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội - cho biết, với việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai, có một số thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh. Hiện tại, hộ kinh doanh vẫn kê khai một năm một lần nhưng thời điểm chậm nhất là ngày 31/1 của năm sau, khi đã có số liệu thực tế.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội, với hộ thuộc diện kê khai thuế, trước đây đa số kê khai và nộp thuế hằng tháng. Nay, phần lớn hộ kinh doanh chuyển sang kê khai theo quý, trừ trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm. Người nộp thuế chỉ cần khai doanh thu, hệ thống sẽ hỗ trợ tính thuế, lập giấy nộp tiền tự động, hạn chế tối đa sai sót.

Với hộ cho thuê nhà, trước đây nếu có hai căn nhà ở hai quận khác nhau, thời điểm cho thuê khác nhau thì phải làm việc với hai cơ quan thuế, kê khai theo từng kỳ phát sinh. Nay hộ có thể lựa chọn kê khai một lần/năm (chậm nhất ngày 31/1 năm sau) hoặc hai lần/năm (chậm nhất ngày 31/7, và ngày 31/1 năm sau).

Theo Thông tư 18, các mẫu biểu đã được rà soát đơn giản hóa. Hộ kinh doanh không còn phải scan, đính kèm hợp đồng thuê nhà khi kê khai. Cơ quan thuế chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu rủi ro hoặc yêu cầu xuất trình.

Gỡ vướng lỗi hóa đơn, khai thuế bán hàng online

Tại 25 điểm cầu thuế cơ sở và trực tiếp trên fanpage Thuế TP. Hà Nội, rất nhiều hộ kinh doanh đã gửi câu hỏi, tình huống vướng mắc đề nghị giải đáp.

Từ điểm cầu Thuế cơ sở 10, một hộ kinh doanh đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật, làm sao tránh rủi ro cho tiểu thương khi dữ liệu giữa máy tính tiền của người nộp thuế và hệ thống cơ quan thuế bị chậm.

Ông Trần Hiệu - Trưởng phòng Quản trị dữ liệu và Quản lý rủi ro, Thuế TP. Hà Nội - cho biết, theo quy định hiện hành, khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nếu xảy ra gián đoạn trong quá trình truyền dữ liệu thì hệ thống phần mềm của nhà cung cấp giải pháp đã được thiết kế chức năng ghi nhận và đồng bộ lại trạng thái hóa đơn.

Việc đồng bộ lại được thực hiện trong ngày hoặc chậm nhất là ngày hôm sau. Trong trường hợp sự cố bất khả kháng, thời gian khắc phục được cho phép trong khoảng 1-2 ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và TikTok, đồng thời có phát sinh đơn hàng bên ngoài qua Zalo với khách. Chủ hộ này đặt câu hỏi "với doanh thu trên sàn đã được sàn thương mại điện tử kê khai và khấu trừ thuế thay, tôi chỉ cần kê khai phần doanh thu phát sinh ngoài sàn đúng không?".

Trả lời vấn đề này, ông Lê Ngọc Huy - Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TP. Hà Nội - nói: với sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, hộ kinh doanh không phải kê khai lại phần doanh thu này. Tuy nhiên, với các đơn hàng phát sinh qua Zalo, Facebook hoặc các kênh chưa hỗ trợ khấu trừ, kê khai thay, hộ kinh doanh phải tổng hợp và kê khai trên tờ khai. Nội dung kê khai bao gồm doanh thu tại cơ sở và doanh thu từ các nền tảng chưa thực hiện khấu trừ thay.