Lưu 'vết' xử lý hồ sơ trực tuyến trên hệ thống để ngăn chặn lộ dữ liệu người dùng

TPO - Ông Trịnh Tất Thắng, Trưởng phòng Tái cấu trúc và Tổ chức Bộ phận một cửa (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) cho biết, để bảo vệ dữ liệu người dùng, các thao tác xử lý hồ sơ dịch vụ công của cán bộ đều được "lưu dấu", có thể truy vết nếu cần thiết.

Chiều 19/5, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội tổ chức toạ đàm "Lắng nghe để phục vụ Nhân dân tốt hơn".

Tại toạ đàm, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội đã giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện dịch vụ công trên địa bàn TP Hà Nội; thời gian xử lý hồ sơ; chất lượng phục vụ người dân tại các chi nhánh của Trung tâm...

Gửi ý kiến đến toạ đàm, một số người dân lo ngại, khi thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, sẽ có nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân, gây nhiều hệ luỵ.

Về vấn đề này, ông Trịnh Tất Thắng, Trưởng phòng Tái cấu trúc và Tổ chức Bộ phận một cửa (Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội) chia sẻ, nếu để lộ lọt dữ liệu cá nhân của người dân sẽ "là vấn đề hết sức nghiêm trọng".

Ông Thắng nêu quan điểm, trong bối cảnh thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến như hiện nay, dữ liệu liên quan đến người dân là "tài nguyên hết sức quý giá, có thể tạo ra nguồn của cải vật chất khổng lồ".

Theo ông Thắng, có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng lộ, lọt dữ liệu người dùng. Đầu tiên là vấn đề hệ thống, thứ hai là vấn đề con người.

"Hiện thành phố đang lưu trữ dữ liệu người dùng ở Trung tâm dữ liệu của thành phố. Hệ thống này kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia, kết nối với C06 Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) đảm bảo an toàn. Khi xây dựng hệ thống lưu trữ đã phải tính tới đảm bảo an toàn, đồng thời, khi vận hành, đưa vào hoạt động đều có định kỳ rà quét tự động, giám sát, kiểm tra, xem có đảm bảo an toàn hay không", ông Thắng nói, đồng thời nhấn mạnh, trong trường hợp phát hiện có yếu tố nào đó gây mất an toàn dữ liệu, hệ thống sẽ ngắt toàn bộ để không lộ, lọt thông tin ra bên ngoài.

Về vấn đề con người, theo ông Thắng, khi cán bộ có nhiệm vụ thực hiện các thao tác trên hệ thống, tiếp xúc trực tiếp với dữ liệu của người dân thì các hành động, thao tác này đều được ghi lại, lưu dấu lại. Ví dụ, cán bộ A đọc hồ sơ của người dân tên B, thì sẽ đều có thông tin về ngày đọc, giờ đọc, các thao tác xử lý. "Các cán bộ đều phải có trách nhiệm, cam kết bảo mật khi tiếp xúc với dữ liệu", ông Thắng thông tin.

Nhấn mạnh hiện nay, việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên dịch vụ công của Hà Nội hoặc dịch vụ công quốc gia, người dân đều nhập bằng thông tin VNeID, ông Thắng cảnh báo, người dân cần chú ý không cung cấp thông tin cho những trang web không chính thống, web lạ, không đáng tin cậy để tránh bị lừa đảo, giả mạo...