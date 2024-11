Lực lượng an ninh cơ sở tại Bình Dương phát huy vai trò chặn ‘sóng ngầm’ tội phạm

TPO - Theo đánh giá của Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, nắm rõ địa bàn. Nhờ đó đã kịp thời phát hiện, tham mưu và phối hợp lực lượng chính quy khác để xử lý các loại tội phạm.

Ngày 21/11, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng về kết quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Tham dự hội nghị có đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại diện các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 587 Tổ bảo vệ ANTT (đạt 100%), với 3.466/4.323 thành viên (gần 80,2% so với số lượng quy định). Số thành viên được bố trí gồm 5 thành viên/ấp; 9 thành viên/khu phố.

Thời gian qua, lực lượng ANTT cơ sở đã phối hợp tổ chức 482 lượt tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả đã vận động, thu hồi 59 dao tự chế, gậy sắt,… Tiếp nhận và báo cáo 172 tin báo liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện; phát hiện 166 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT thông qua nắm thông tin nhân khẩu.

Tham gia thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối với những người lầm lỗi, tù tha, án treo, người chấp hành án tại cộng đồng và cho làm cam kết không tái phạm đối với 812 đối tượng… Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng ANTT cơ sở đã hỗ trợ Công an xã, phường tuần tra, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách 12.989 cuộc. Qua đó phát hiện 6.784 vụ việc liên quan đến ANTT được phát hiện thông qua hoạt động tuần tra; tham gia 2501 lượt hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông; tham gia 907 cuộc bảo vệ ANTT.

Đảm bảo chế độ cho lực lượng ANTT cơ sở

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, bên cạnh những chế độ chính sách cho các thành viên Tổ bảo vệ ANTT theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an thì Nghị quyết của tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng này gồm Tổ trưởng 5 triệu đồng/người/tháng; Tổ phó 4,7 triệu đồng/người/tháng; Tổ viên 4,5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ bồi dưỡng khi được cấp có thẩm quyền triệu tập, điều động 150 nghìn đồng/người/đêm khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. Hằng năm được bố trí kinh phí hoạt động dùng để mua sắm văn phòng phẩm; hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập; sơ kết, tổng kết: 20 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm.

Đánh giá sau thời gian hoạt động của lực lượng ANTT cơ sở, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, đội phó dân phòng PCCC nên nhanh chóng nắm vững quy định về chức năng, nhiệm vụ cũng như nghiệp vụ trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nắm rõ địa bàn, nhờ đó kịp thời phát hiện, tham mưu, phối hợp xử lý các loại tội phạm.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, bên cạnh những ưu điểm còn có những hạn chế. Do lực lượng mới được thành lập và đi vào hoạt động vào thời điểm giữa năm nên việc giải quyết các chế độ, chính sách; trang cấp quân tư trang, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị… cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa được đảm bảo theo đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức xây dựng và hiệu quả hoạt động của lực lượng.

Đội ngũ tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bước đầu được kiện toàn trong thời gian ngắn, nên chưa đủ thời gian để thật sự ổn định và phát huy hết năng lực, sở trường công tác của từng thành viên. Một số địa phương chưa chỉ đạo và tham mưu việc chi hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở làm ảnh hưởng đến cuộc sống của lực lượng.

Do trình độ, tuổi tác không đồng đều nên một số thành viên Tổ bảo vệ ANTT có nhận thức về pháp luật, sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Để lực lượng ANTT cơ sở phát huy hiệu quả, Công an tỉnh Bình Dương kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ để lực lượng an tâm công tác. Lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo để có nguồn kinh phí, trang bị quân trang, công cụ hỗ trợ, các trang thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ tại địa phương. UBND các xã, phường, thị trấn nhanh chóng kiện toàn thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định. Bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Qua thời gian tổ chức đi vào hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân hoạt động năng nổ, tích cực góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở được các cấp khen thưởng gồm 4 tập thể, 12 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng; 42 cá nhân được đề nghị Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc”.