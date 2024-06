TPHCM lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại mỗi khu phố, ấp

TPO - Mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp.

Sáng 22/6, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã xem xét, thông qua nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Quy định này áp dụng đối với UBND cấp huyện, cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn TPHCM.

Theo quy định, mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp. Cụ thể, đối với các khu phố, ấp có quy mô nhân khẩu đến 2.700 nhân khẩu thì được bố trí 3 thành viên, bao gồm: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên.

Đối với các khu phố/ ấp có trên 2.700 đến 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí tăng thêm 1 tổ viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng được quy định cụ thể. Theo đó, tổ trưởng được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/người/tháng; tổ phó là 6,3 triệu đồng/người/tháng; tổ viên: 6 triệu đồng/người/tháng.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hằng năm.

Về mức bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ trong thời gian đặc biệt, khi người tham gia làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì được bồi dưỡng 60.000 đồng/người/đêm (không quá 10 đêm/người/tháng). Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức hưởng bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ đủ điều kiện, trong thời gian điều trị tai nạn được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày theo mức quy định, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ, đủ điều kiện quy định thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần là 3 lần mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng; tiền mai táng phí là 18 triệu đồng/trường hợp.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận theo danh mục, tiêu chuẩn, niên hạn, không quá 4 triệu đồng /người /năm.

Ngân sách TPHCM bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện nghị quyết theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 và bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết trước đó.