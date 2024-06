Bắc Giang bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hơn 260 học viên tham gia.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, trong đó tập trung vào 6 chuyên đề chính gồm: Công tác nắm tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công tác vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; Công tác tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở những kiến thức nghiệp vụ cơ bản và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức lớp tập huấn có trách nhiệm triển khai tổ chức đầy đủ các nội dung, chương trình tập huấn, thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, bám sát mọi nội dung và hoạt động của lớp học để kịp thời giải quyết vướng mắc, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai các nội dung tập huấn.

Các học viên tham gia học tập nghiêm túc; chấp hành nghiêm kỷ luật và nội quy lớp học, tích cực trao đổi và nắm vững những nội dung được tập huấn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp, hỗ trợ đắc lực cho Công an xã, thị trấn triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.