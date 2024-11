Công an các tỉnh phía Nam bàn về công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới

TPO - Theo cơ quan chức năng, tình hình kinh tế dần phục hồi, nhiều công trình, cơ sở, hoạt động sản xuất tăng lên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó, cần đưa ra giải pháp tốt nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngày 15/11, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, Tiểu ban Lý luận pháp luật bảo vệ An ninh, trật tự và cải cách tư pháp - Bộ Công an tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC”.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Trường Đại học PCCC; đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; Viện lý luận Công an - Bộ Công an; lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH các tỉnh/thành: Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi tình hình suy thoái kinh tế được phục hồi, các doanh nghiệp, khu đô thị mới, tổ hợp nhà cao tầng, siêu cao tầng, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ… không ngừng tăng lên; số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng nhanh,… dẫn đến làm gia tăng việc sử dụng các loại nguyên vật liệu, hàng hoá cùng với sự gia tăng mức độ sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong sản xuất, kinh doanh, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đây là những yếu tố, điều kiện dẫn đến nguy cơ cháy, nổ phức tạp hơn so với giai đoạn hiện nay.

Theo đại tá Điệp, thông qua Tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC”, Công an tỉnh Bình Dương có cơ sở tham mưu trong việc bổ sung phát triển lý luận. Đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nhiều doanh nghiệp còn chủ quan trong hoạt động PCCC

Tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng – Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC – CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, kinh tế, xã hội phát triển năng động. Bình Dương có 51.973 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Với những đặc điểm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương đã tác động trực tiếp đến công tác PCCC và CNCH, luôn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, phức tạp đối với công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn.

“Thực tế đi kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại doanh nghiệp, chúng tôi thấy rằng, nhiều nơi còn chủ quan. Người có thẩm quyền quyết định trong công ty lại vắng mặt, cử cán bộ làm việc với lực lượng chức năng, dẫn tới việc chỉ tiếp thu nhưng thiếu thực hiện”, thượng tá Tùng chia sẻ.

Đại tá, PGS.TS Lê Quang Hải - Phó hiệu trưởng Trường Đại học PCCC chia sẻ, qua nghiên cứu, giảng dạy từ góc độ lý luận và thực tiễn, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm, nhất là những kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, kiểm tra của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, điển hình như: trong công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH, cán bộ tuyên truyền cần phải chuẩn bị chu đáo nội dung; Nghiên cứu, đánh giá cụ thể, chi tiết những đặc điểm của đối tượng được tuyên truyền về PCCC và CNCH, về con người (giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe), về cơ sở (chất cháy, nguồn nhiệt có thể trở thành nguồn gây cháy, vị trí dễ dẫn đến cháy, nổ xảy ra....); Xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, logic, khoa học, sử dụng nhiều hình ảnh, clip minh họa.... phù hợp với đặc điểm đối tượng được tuyên truyền…

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM cho biết, trên địa bàn có 117.969 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Để kịp thời xử lý khi có cháy xảy ra, Công an TPHCM đã thành lập các đội PCCC cơ sở, dân phòng tại các khu dân cư. Tính đến nay, TPHCM có 3.536 đội dân phòng, 68.728 đội PCCC cơ sở, 22 đội PCCC chuyên ngành.

Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, địa bàn có 36.912 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Trong giai đoạn 2019 đến cuối năm 2024, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản. Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cơ bản các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC nói chung và đối với các cơ sở sản xuất, gia công chế biến, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an toàn về PCCC, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch Ứng phó với sự cố cháy lớn, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn.

Tại tọa đàm, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương nêu một số khó khăn trong công tác liên quan lĩnh vực PCCC. Cụ thể, các vi phạm về xây dựng không phép, trái phép và an toàn PCCC thường chỉ được phát hiện khi tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Điều này gây ra nhiều hạn chế, do một số công trình vi phạm đã gần hoàn thành hoặc đưa vào sử dụng trước khi lực lượng chức năng kịp thời phát hiện.

Bên cạnh đó, các cơ sở vi phạm thường triển khai xây dựng vào những thời điểm ngoài giờ hành chính hoặc vào các ngày lễ, cuối tuần, khi việc kiểm tra không được tổ chức thường xuyên. Nhiều cơ sở đã khởi công xây dựng trước khi hoàn tất các thủ tục xin cấp phép, dẫn đến việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm. Đặc biệt, một số chủ đầu tư cố tình lợi dụng sự phức tạp và kéo dài của thủ tục hành chính để tiến hành xây dựng trái phép.