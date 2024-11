Cụ ông được giải cứu khỏi đám cháy gửi lời cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội

TPO - "Lửa lúc đó cháy càng to, kèm theo tiếng nổ lớn khiến hai vợ chồng tôi hoảng loạn, chỉ cầu mong lực lượng công an sớm đến cứu giúp. Chúng tôi đã cao tuổi, không biết phải làm thế nào... Cảm ơn các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, không có các anh thì vợ chồng tôi không biết sẽ như thế nào nữa" - ông Nguyễn Ngọc Hữu (76 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Rạng sáng 4/11, lửa bùng phát dữ dội kèm tiếng nổ ở khu vực để đồ tầng 1 nhà ông Nguyễn Ngọc Hữu (76 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), lúc này, vợ chồng ông đang ngủ trên tầng 4. Phát hiện sự việc, ông Hữu gọi điện báo cho lực lượng chức năng và giục vợ chạy lên tầng cao để cầu cứu. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Cùng lúc này Đội chữa cháy Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội tới chi viện. Theo cảnh sát, hiện trường vụ hỏa hoạn là ngôi nhà 5 tầng không có ban công, không có lan can, các nạn nhân đều là người già yếu, đang đứng ở cạnh cửa sổ kêu cứu. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng dùng loa để trấn an tinh thần, cảnh báo người dân không được chạy lại hướng cầu thang vì lối đó đang bị khói bao phủ đặc kín; đồng thời hướng dẫn các thao tác để giữ an toàn cho nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng chữa cháy nhanh chóng tổ chức dập lửa và tìm kiếm các hướng tiếp cận nạn nhân. "Do tình huống lúc này rất khẩn cấp, thời gian cứu người chỉ được tính bằng giây. Nếu không kịp thời đưa ra phương án ứng cứu thì nạn nhân có thể gặp nguy hiểm khi hết ôxi hoặc khi đám cháy bùng phát mạnh" - thượng tá Đỗ Ngọc Tuấn – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy thông tin. Sau khi dập tắt đám cháy, di chuyển theo lối cầu thang bộ lên các tầng nhà, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vợ chồng ông Hữu, trấn an tinh thần nạn nhân và khẩn trương đưa vợ chồng cụ ông ra ngoài an toàn. Ông Hữu chia sẻ, lúc đó lửa cháy càng ngày càng to, những tiếng nổ cùng khói theo lối cầu thang bốc lên, khiến vợ chồng ông vô cùng hoảng loạn, chỉ cầu mong sao lực lượng công an sớm tới cứu giúp. "Chúng tôi tuổi đã cao rồi, không biết phải làm như thế nào cả. Thật may quá, chúng tôi sống rồi, cảm ơn các anh cảnh sát PCCC&CNCH" - ông Hữu xúc động nói. Tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của những người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thủ đô đã để lại những ấn tượng không thể nào quên trong lòng ông Hữu và vợ cũng như người dân.