Giới thiệu nhiều công nghệ mới trong PCCC tại triển lãm quốc tế sắp diễn ra tại TPHCM

Ngày 18/7, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Bộ Công an, thông tin báo chí về "Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024". Triển lãm do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công ty cổ phần hội chợ Triển lãm và quảng cáo Việt Nam; Công ty Messe Frankfurt thuộc tập đoàn Messe Frankfurt; Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam tổ chức tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM từ ngày 14-16/8. Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, triển lãm có sự tham gia của hơn 450 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ và các đoàn khách quốc tế. Tại triển lãm trưng bày 4 nhóm sản phẩm chính gồm: công nghệ, kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH, công nghệ, sản phẩm lĩnh vực an ninh, an toàn/ tòa nhà và nhà thông minh/ bãi đỗ xe thông minh… ứng dụng cho khu công nghiệp, nhà máy, công nghệ cao; toà nhà cao cấp; xây dựng, quản lý toà nhà; thành phố thông minh; toà nhà thương mại; bán lẻ; giao thông. Theo đại tá Nguyễn Minh Khương, triển lãm năm nay sẽ nhấn mạnh hơn về các sản phẩm công nghệ liên quan đến các thiết bị báo cháy cục bộ, báo cháy không dây lắp đặt tại các nhà dân nói chung, nhà ở kết hợp kinh doanh hay các nhà có nhiều căn hộ cho thuê... nhằm phát hiện cháy sớm. "Khi có khói là các thiết bị này sẽ phát hiện, giúp người dân có thể dập tắt đám cháy ngay khi ở giai đoạn ban đầu" - đại tá Khương nhấn mạnh. Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu các phương tiện PCCC, CNCH, trong đó có thang thoát nạn gắn bên ngoài công trình sử dụng trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, nhưng không gây mất mỹ quan hay tốn diện tích. Một điểm mới tại triển lãm sẽ giới thiệu các ứng dụng công nghệ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế nhà và công trình, đồng thời sẽ có nhiều thiết bị ứng dụng AI như robot phục vụ công tác PCCC&CNCH. Ngoài ra, đại tá Khương cho biết thêm, hằng ngày tại triển lãm sẽ diễn ra các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC&CNCH; trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang; trải nghiệm cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; thực hành cứu người bị kẹt dưới gầm ô tô; thực hành di chuyển người tay không... Đồng thời chơi các trò chơi rải vòi chữa cháy; trò chơi phun nước tiêu điểm; biểu diễn kỹ thuật sử dụng dây CNCH; hướng dẫn thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Thanh Hà