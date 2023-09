Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo rà soát, kiểm tra PCCC chung cư trên địa bàn

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố, Sở Xây dựng và UBND quận Ninh Kiều triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các khu chung cư.

Cụ thể, ông Trường giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều và cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng PCCC tại các khu chung cư; triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế trong công tác PCCC; chú trọng đến việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra. Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ. Bố trí trang thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ đầy đủ. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC theo đúng quy định. Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về PCCC.

Chủ tịch Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với thủ trưởng cơ quan chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND quận/huyện tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ; có giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra.

Chủ tịch UBND quận/huyện chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về PCCC, kiểm điểm xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm (nếu có). Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận/huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng; gắn trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép…