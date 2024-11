Phú Thọ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024

TPO - Sáng 11/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 tại Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh (thành phố Việt Trì).

Buổi diễn tập có sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp với hơn 500 người và trên 40 phương tiện các loại. Tình huống diễn tập giả định tại khu vực tầng hầm của khối khách sạn dịch vụ có 1 chiếc xe ô tô điện bất người gặp sự cố chạm chập điện trong quá trình sạc pin dẫn đến xảy ra cháy.

Trong khu vực tầng hầm lúc này có khoảng 30 ô tô và 150 xe máy các loại nên đám cháy nhanh chóng lan sang các xe bên cạnh, phát sinh lượng nhiệt và khói, khí độc lớn.

Trong quá trình các lực lượng triển khai chữa cháy liên tiếp phát sinh thêm 2 đám cháy xảy ra, gồm: đám cháy ô tô trước sảnh khách sạn do xảy ra va chạm tai nạn và đám cháy tại 1 căn hộ thuộc tầng 9 tòa nhà do sự cố thiết bị điện. Bên cạnh đó, tại khu vực giàn giáo đang thi công lắp đặt biển quảng cáo xảy ra sập đổ do một số người bị nạn hoảng loạn va chạm vào.

Khi phát hiện đám cháy, lực lượng cơ sở đã lập tức báo động cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên và triển khai ứng cứu sự cố tại chỗ; gọi điện đường dây nóng... Sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện và huy động các lực lượng của địa bàn giáp ranh hỗ trợ xử lý tình huống cháy nổ.

Với việc áp dụng các chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và CNCH khoa học, chính xác, linh hoạt, sau thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn và hàng trăm người bị mắc kẹt tại tòa nhà được cứu hộ kịp thời.