Tái diễn trò lừa giả danh Cảnh sát PCCC bán tài liệu tập huấn

TPO - Với thủ đoạn giả danh cán bộ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), các đối tượng gọi điện thoại đến một số cơ sở, doanh nghiệp để yêu cầu mua sách, tài liệu liên quan đến công tác PCCC để lừa đảo lấy tiền.

Một chủ cơ sở kinh doanh ở thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang mới đây nhận được điện thoại từ một phụ nữ tự xưng là công an, đang công tác tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Phụng Hiệp.

Sau khi xác nhận thông tin của chủ cơ sở, người phụ nữ thông báo đến ngày 25/4/2023, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện tổ chức lớp tập huấn PCCC cho các hộ kinh doanh, do thời gian tập huấn ngắn nên lực lượng công an có chuyển phát nhanh một bưu phẩm gồm các tài liệu và thư mời tập huấn cho chủ cơ sở.

Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở cần đóng 490.000 đồng khi nhận bưu phẩm để làm lệ phí cấp giấy chứng nhận sau khi tập huấn xong… Do nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên chủ cơ sở đã trình báo với Công an huyện thì được biết không có thông báo tập huấn trên.

Tại Vĩnh Long, một đối tượng đã điện thoại cho anh H.P (phường 4, TP Vĩnh Long) để gửi tài liệu tập huấn PCCC. Do chủ quan, tin tưởng nên anh H đã "sập bẫy" khi bỏ ra 650.000 đồng để mua tài liệu này, sau đó mới biết đây là những công văn, giấy tờ trên mạng, nhiều người in thành sách để bán.

Còn anh N.M (ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vừa đăng ký kinh doanh tiệm gạo thì một người tự xưng là cán bộ PCCC Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu anh tham gia lớp tập huấn với học phí 750.000 đồng, sẽ được tặng 1 quyển sách, giấy chứng nhận và bình chữa cháy. Vài ngày sau tài liệu được gửi đến, kiểm tra có 1 quyển sách trị giá 650.000 đồng nhưng anh M không nhận vì đã xác minh không có lớp tập huấn nào như vị “cán bộ” kia nói.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng xấu đã lợi dụng Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính Phủ về về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trong đó mục tiêu đặt ra là 100% hộ gia đình nhà để ở, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và mỗi hộ gia đình nhà để ở, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có ít nhất 1 người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC…

Trung tá Đỗ Thành Khương – Đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng Cảnh sát PCCC không tổ chức việc trang bị phương tiện chữa cháy hay bán tài liệu qua điện thoại hoặc qua chuyển phát nhanh. Mọi thông báo đều bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp đến cơ sở.

Cơ quan Công an khuyến cáo, để không bị mắc bẫy, người dân, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh không nên giao dịch, mua bán và làm việc với các đối tượng lạ tự xưng là công an qua điện thoại; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Khi nhận được các cuộc gọi như trên thì cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh qua số điện thoại 114 hoặc báo cho Công an địa phương nơi gần nhất để kịp thời xử lý.