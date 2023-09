Nhiều địa phương đồng loạt diễn tập, giúp người dân nâng cao ý thức PCCC

TPO - Nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức thực tập thực tế về phương án chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ (PCCC) tại các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) , nhằm sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, góp phần ngăn chặn và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, tối 10/9, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ (PCCC) tại các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Mục tiêu của sự kiện này nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh, sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến cháy nổ, tai nạn, sự cố, từ đó giúp giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ, tai nạn, và sự cố, đồng thời đảm bảo an ninh và trật tự trên địa bàn.

Tại TP Hồ Chí Minh

Công an TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tập trận về phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 22 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các quận huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP Thủ Đức.

Trong số này, Tổ liên gia tại đường số 7A, KP3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đã được chọn làm điểm tập trận cấp thành phố. Một trong những tình huống diễn tập là lực lượng Công an phường đang tiếp cận các khu vực có người mắc kẹt trong đám cháy và sử dụng búa để phá cửa cứu người. Lực lượng chuyên nghiệp chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

TP Hồ Chí Minh đã đăng ký xây dựng 4.436 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và 4.659 Điểm chữa cháy công cộng. Kết quả, tính đến ngày 5/9, đã có 2.587 Tổ liên gia an toàn PCCC và 2.763 Điểm chữa cháy công cộng được xây dựng và hoạt động.

Tại Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tập trận về phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các Tổ liên gia an toàn PCCC ở 27 Ủy ban nhân dân xã, phường, và thị trấn trên địa bàn. Trong thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn đã trao tặng bình chữa cháy cho các hộ nghèo.

Tỉnh Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc triển khai mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC". Hiện nay, tỉnh đã xây dựng thành công 312 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và 561 mô hình Điểm chữa cháy công cộng, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ cho các hộ gia đình.

Tại Quảng Nam

Trong tối ngày 10/9, đã có 18 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn 18 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Quảng Nam tham gia tập trận về phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Buổi tập trận này đã thu hút hơn 1.000 người tham gia, bao gồm các đơn vị Công an và quần chúng nhân dân, cùng với hàng trăm phương tiện.

Dự kiến trong các ngày 17/9 và 24/9, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức cuộc tập trận đồng loạt tại toàn bộ Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh, đảm bảo rằng đến ngày 30/9, tất cả các Tổ liên gia an toàn PCCC đều đã được thành lập và tiến hành tập trận.

Tại Thái Bình

Các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã cùng tham gia cuộc tập trận về phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các Tổ liên gia an toàn PCCC. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tham dự và chỉ đạo buổi tập trận tại Tổ liên gia PCCC tổ dân phố số 6, phường Đề Thám, TP Thái Bình. Buổi tập trận nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCCC và tìm kiếm CNCH của các lực lượng chức năng trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Điện Biên

Trong tối ngày 10/9, tỉnh Điện Biên đã tổ chức cuộc tập trận về phương án chữa cháy tại 10 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn của 10 huyện, thị xã và thành phố. Trong số này, có 02 Tổ liên gia PCCC tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay đã tiến hành thực hành phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mức độ 1, bao gồm việc huy động phương tiện và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Tại Quảng Bình

Trong hai ngày 10 và 11/9, các Tổ liên gia an toàn PCCC ở TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Minh Hoá đã đồng loạt tổ chức cuộc tập trận PCCC. Buổi tập trận này đã thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị như Công an các xã, phường, thị trấn, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và nhân viên y tế tại các xã, phường, thị trấn, cùng với đông đảo người dân địa phương.

Tại các địa phương tham gia tập trận, người dân và lực lượng chức năng địa phương đã được hướng dẫn về các hoạt động phát hiện cháy, báo cháy, liên hệ với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cắt điện khu vực xảy ra cháy, và sử dụng các thiết bị và phương tiện PCCC được trang bị tại chỗ để chữa cháy và cứu người bị nạn, cũng như hướng dẫn cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Tại Cần Thơ

Có 09 Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc 09 quận, huyện của TP Cần Thơ đã đồng loạt tổ chức cuộc tập trận về phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cuộc tập trận này đã kêu gọi sự tham gia của gần 800 người, bao gồm các thành viên của Tổ liên gia an toàn PCCC, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lực lượng y tế, dân phòng, bảo vệ dân phố tại cơ sở và lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý các tình huống nguy hiểm cho thành viên của các Tổ liên gia an toàn PCCC, cũng như cho người dân, từ đó giúp giảm số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là trong các khu dân cư và hộ gia đình.