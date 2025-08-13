Luật sư nói gì khi hàng loạt công ty giải trí ở Việt Nam bị cưỡng chế thuế?

TPO - Hàng loạt công ty giải trí ở Việt Nam bị phát hiện chậm trễ trong việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế. Thậm chí, nhiều công ty đã bị cơ quan thuế cưỡng chế với khoản tiền hàng trăm triệu đồng. Đánh giá về mức độ vi phạm thuế này, nhiều luật sư cho rằng vi phạm này gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp.

Hàng loạt công ty giải trí bị cưỡng chế thuế

Gần đây, thông tin nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí bị cưỡng chế nợ thuế hàng trăm triệu đồng gây xôn xao trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi xuất hiện thông tin công ty TNHH M-TP Entertainment do Sơn Tùng M-TP sáng lập bị cưỡng chế nợ thuế.

Theo đó, công ty nhận 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định cưỡng chế số tiền 118.725.104 đồng. Thông tin này được đăng tải công khai trên website của Thuế Việt Nam thuộc Cục Thuế - Bộ Tài chính.

Phía Sơn Tùng nhanh chóng phản hồi về sự việc. Theo đó, nguyên nhân công ty này bị cưỡng chế là do sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử. Hiện công ty liên hệ, tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề.

Khán giả phát hiện không chỉ công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế mà tình trạng này còn xảy ra với một số công ty của các nghệ sĩ khác và tập đoàn giải trí lớn. Cụ thể, Công ty TNHH J97 Entertainment do Jack (J97) sáng lập đã bị Thuế cơ sở 1 TPHCM ban hành 3 quyết định, với số tiền cưỡng chế là hơn 800 triệu đồng/quyết định.

Ngoài ra, Công ty CP Truyền thông - Giải trí sáng tạo Viet Vision - đơn vị gắn liền với nhiều dự án âm nhạc và hoạt động giải trí của Hà Anh Tuấn đã nhận ba quyết định cưỡng chế thuế do Đội Thuế Quận Bình Thạnh ban hành, áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế. Số tiền bị cưỡng chế trong mỗi quyết định là 170.105.298 đồng, thời gian hiệu lực từ ngày 25/6-24/7/2025.

Công ty đứng sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng bị cưỡng chế thuế.

Theo dữ liệu từ cơ quan thuế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhận hai quyết định cưỡng chế thuế do Đội Thuế Quận 3 ban hành, mỗi quyết định ở mức 436.170.260 đồng.

Bị cưỡng chế thuế có phải trốn thuế?

Trả lời về mức độ vi phạm của các công ty, doanh nghiệp trong những ngày gần đây, luật sư Trần Anh Dũng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng vi phạm này không quá nghiêm trọng, hành vi này không bị gọi là trốn thuế hay tội phạm về thuế.

"Việc bị yêu cầu cưỡng chế thuế không quá nặng nề. Đây chỉ là một hình thức xử phạt hành chính. Các công ty, doanh nghiệp không phủ nhận trách nhiệm, cũng không cố tình lập hồ sơ hoặc tài liệu giả để trốn thuế, mà chỉ gặp vướng mắc trong kê khai hoặc có sự chênh lệch số liệu giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế, và đang chờ giải trình. Con số vài trăm triệu đồng không phải quá lớn với một tập đoàn giải trí hay một công ty lớn", luật sư Trần Anh Dũng nêu.

Thông thường nếu có quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ thu được tiền. Theo luật pháp có nhiều biện pháp cưỡng chế, nhưng đơn giản nhất là thu trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của công ty.

"Cơ quan thuế có thể gửi yêu cầu tới ngân hàng thông qua hệ thống liên ngân hàng, kèm văn bản đề nghị trích số tiền bị cưỡng chế. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài khoản, nếu một tài khoản không đủ số dư để nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục trích tiền từ các tài khoản khác", luật sư Trần Anh Dũng nói.

Trước đó, công ty của Sơn Tùng M-TP lên tiếng, khẳng định có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp Hà Nội - cho biết cưỡng chế thuế là biện pháp hành chính nhằm buộc đối tượng phải nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

"Cưỡng chế thuế đảm bảo cho việc thu thuế được thực hiện một cách đầy đủ, công bằng và đúng pháp luật, đồng thời cũng là biện pháp hành chính mà Nhà nước áp dụng đối với các chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế, đã kê khai nhưng không thực hiện việc nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế", luật sư Đặng Văn Cường nêu.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, thời gian qua rất nhiều công ty chậm thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan tới nhiều lý do khác nhau, trong đó chủ yếu là do doanh nghiệp làm ăn khó khăn, không chủ động được dòng tiền. Ngoài ra, cũng có trường hợp doanh nghiệp cố tình không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh.

"Khi doanh nghiệp bị công khai nợ thuế, bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, bởi vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và có những giải pháp về quản lý dòng tiền để tránh việc chậm nộp thuế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", luật sư Đặng Văn Cường nêu.

Để gỡ bỏ các quyết định cưỡng chế thuế thì chỉ có cách duy nhất là thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo mức thuế đã kê khai hoặc đã được xác định. Trong trường hợp doanh nghiệp cố tình không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan chức năng có thể áp dụng đồng thời nhiều biện pháp để truy thu thuế, trong đó có thể khấu trừ thu nhập, hạn chế việc xuất khẩu, hạn chế xuất cảnh đối với người quản lý, thu giữ tài sản và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để thu thuế cho Nhà nước.