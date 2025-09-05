Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lúa mọc mầm sau bão, nông dân Hà Tĩnh ngậm ngùi thu hoạch sớm

Phạm Trường

TPO - Mưa bão khiến hàng nghìn ha lúa vụ hè thu ở Hà Tĩnh đổ ngã, mọc mầm gây thất thu. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Video: Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch lúa đổ ngã sau bão.
tp-2-3841.jpg
Vụ hè thu 2025, Hà Tĩnh ﻿gieo cấy hơn 45.800 ha lúa. Đợt mưa bão số 5 vừa qua đã khiến hơn 21.000 ha bị ngập, ngã đổ và hư hỏng.
tp-1-7563.jpg
tp-3-2664.jpg
tp-17.jpg
tp-15.jpg
Những ngày này, tranh thủ nắng ráo, người dân các xã: Can Lộc, Gia Hanh, Thiên Cầm... gấp rút thu hoạch sớm diện tích lúa bị ngã đổ, ngập sau bão lũ để giảm thiệt hại.
tp-4.jpg
"Hơn 6 sào lúa của gia đình sắp thu hoạch nhưng ngập cả, mọc mầm. Tranh thủ nắng lên phải thu hoạch về cho gia cầm chứ không còn gì", bà Nguyễn Thị Thu (trú ở xã Can Lộc) buồn bã.
tp-6.jpg
tp-11.jpg
tp-18.jpg
Với những cánh đồng lúa ngập, không thể gặt máy, người dân lội bùn, gặt tay để giảm thiệt hại.
tp-19.jpg
Tuy nhiên, lúa chưa đến kỳ thu hoạch, ngập nước đã mọc mầm nên năng suất thấp, thiệt hại nặng nề. "Với việc người dân đang nỗ lực thu hoạch lúa sau mưa lũ, địa phương đã kêu gọi các chủ thu mua lúa trên địa bàn, hỗ trợ mua lúa tươi cho người dân để giảm thiệt hại", lãnh đạo UBND xã Thiên Cầm cho hay.
tp-0101.jpg
Người dân Hà Tĩnh cho biết đợt mưa bão năm nay đến sớm, mưa kéo dài khiến việc thu hoạch không kịp.
tp-02.jpg
Lúa nảy mầm dài, đã bốc mùi sau nhiều ngày ngâm trong nước.
tp-23.jpg
tp-12.jpg
tp-10.jpg
tp-25.jpg
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã có chỉ đạo về các địa phương để tranh thủ những ngày nắng ráo, huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn, phòng những diễn biến bất thường của mưa lũ. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 6.000 ha lúa.
Phạm Trường
#Hà Tĩnh #lúa ngã đổ #thu hoạch sớm #mưa bão #vụ hè thu 2025 #bão lũ #giảm thiệt hại #nông nghiệp Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục