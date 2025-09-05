Lúa mọc mầm sau bão, nông dân Hà Tĩnh ngậm ngùi thu hoạch sớm

TPO - Mưa bão khiến hàng nghìn ha lúa vụ hè thu ở Hà Tĩnh đổ ngã, mọc mầm gây thất thu. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.