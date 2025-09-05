Lúa mọc mầm sau bão, nông dân Hà Tĩnh ngậm ngùi thu hoạch sớm

TPO - Mưa bão khiến hàng nghìn ha lúa vụ hè thu ở Hà Tĩnh đổ ngã, mọc mầm gây thất thu. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.
Những ngày này, tranh thủ nắng ráo, người dân các xã: Can Lộc, Gia Hanh, Thiên Cầm... gấp rút thu hoạch sớm diện tích lúa bị ngã đổ, ngập sau bão lũ để giảm thiệt hại.
Với những cánh đồng lúa ngập, không thể gặt máy, người dân lội bùn, gặt tay để giảm thiệt hại.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã có chỉ đạo về các địa phương để tranh thủ những ngày nắng ráo, huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn, phòng những diễn biến bất thường của mưa lũ. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 6.000 ha lúa.