Kiên Giang: Giông lốc làm sập, tốc mái 38 căn nhà, thiệt hại gần 1.450ha lúa

TPO - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy làm sập, tốc mái 38 căn nhà, gần 1.450ha lúa hè thu bị thiệt hại.

Ngày 9/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, từ ngày 5/9 đến nay, Kiên Giang chịu ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3, mưa to, giông lốc. Mưa gió đã làm sập và tốc mái 38 căn nhà của người dân địa phương, trong đó có 9 căn nhà bị sập và 29 căn tốc mái, tập trung ở huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, U Minh Thượng, Rạch Giá, Hòn Đất, Tân Hiệp, An Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Hải và Giang Thành.

Ngoài ra, 3 trụ điện ở huyện Vĩnh Thuận và nhiều cây xanh ở địa phương bị đổ ngã.

Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 1.449ha lúa bị thiệt hại, trong đó có 40ha bị ngập úng, hơn 1.349ha bị ngã đổ, ước thiệt hại năng suất 30-70%.

Để giảm thiệt hại, các địa phương đã huy động trên 70 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp cùng lực lượng khác giúp người dân thu gom đồ đạc, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão gây ra.