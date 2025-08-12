Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lừa bán căn hộ cho 496 khách hàng, chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ đầu tư dự án chung cư Nam An lừa bán cho 496 người, thu hơn 477 tỷ đồng nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Ngày 12/8, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân và phạt bị cáo Trần Thị Thùy Trang (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

p-t.png
Hai bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, dự án chung cư Nam An (tức Kingsway) ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, khởi công năm 2017, đến năm 2020 tạm ngừng cho đến nay. Trịnh Minh Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Đến năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình thực hiện dự án, Thanh, Phượng và Trang đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu hơn 477 tỷ đồng, nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Trịnh Minh Thanh là người đã chỉ đạo bị cáo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị cáo Võ Thị Phượng là người đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn 496 khách hàng, giúp sức và chiếm đoạt 210 tỷ đồng. Giúp sức tích cực cho Thanh chiếm đoạt tài sản và được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Thùy Trang dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp của công ty, nhưng quá trình quản lý dự án, bị cáo Trang vẫn giới thiệu là giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Hành vi của Thanh, Phượng và Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Trịnh Minh Thanh đã chết do COVID-19 nên Cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra.

Tân Châu
#Dự án chung cư An Nam #Lừa đảo #Tuyên án #Tù chung thân

Xem thêm

Cùng chuyên mục