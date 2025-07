Tổng giám đốc chiếm đoạt 134 tỷ đồng bằng 6 dự án ‘ma' lĩnh án chung thân

TPO - Hoàng Mạnh Cường- Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia lập 6 dự án ‘ma’, lừa bán cho 115 khách hàng, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.

Hôm nay (31/7), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân bị cáo Hoàng Mạnh Cường (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia); 2 nữ bị cáo (nghề nghiệp nội trợ) là Hoàng Thị Hồng (47 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi) lần lượt bị tuyên phạt 11 năm tù và 5 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hoàng Mạnh Cường tại phiên tòa.

Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Hoàng Mạnh Cường bồi thường cho bị hại trên 134 tỷ đồng.

Theo nội dung bản án, bị cáo Hoàng Mạnh Cường sử dụng 2 công ty do chính bị cáo thành lập là Công ty bất động sản Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia, nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư, thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án Khu dân cư Central House, Khu dân cư đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát.

Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, phê duyệt dự án nhưng bị cáo Cường tự lập bản vẽ phân thành 258 nền đất (diện tích 52-100m²/nền), quảng cáo gian dối các dự án không có thật nhằm tạo sự tin tưởng của khách hàng để lừa đảo. Cường đã bán 140 nền đất với 115 khách hàng, thu về hơn 144 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.

Hoàng Mạnh Cường và 2 nữ bị cáo đồng phạm tại phiên tòa.

HĐXX xác định, giúp sức cho bị cáo Cường là 2 bị cáo Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa. 2 bị cáo này mặc dù biết rõ bị cáo Cường lập dự án ‘ma’ để lừa đảo nhưng vẫn giúp sức.

Trong đó bị cáo Hồng đã cùng với bị cáo Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400m² và giao cho Công ty Phát An Gia để Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng, giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng (trong tổng số tiền mà Cường chiếm đoạt).

Bị cáo Hoa cùng bị cáo Cường góp tiền mua và đứng tên 2 thửa đất, ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng (trong tổng số tiền mà Cường chiếm đoạt).