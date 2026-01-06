Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lời khai của đối tượng sát hại em rể, dìm xác dưới hồ

Hồ Nam
TPO - Sau khi bị em rể chém trúng đầu, Y Liat Enuôl phản kháng rồi dùng chính cây dao rựa của nạn nhân đè mạnh vào cổ người này dẫn đến tử vong. Để che giấu tội ác, đối tượng dùng đá hộc dìm xác nạn nhân xuống hồ nước nhằm phi tang.

Sáng 6/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú buôn Mblớt, xã Ea Na) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Y.B.N. (40 tuổi, trú cùng buôn), em rể của nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Y Liat Enuôl khai nhận, khoảng 20h ngày 4/1, thấy anh Y.B.N. đi nhậu về, Y Liat tiến đến khuyên em rể về nhà nghỉ ngơi thì bị người này chửi bới. Đỉnh điểm vụ việc, Y.B.N. bất ngờ rút dao rựa mang sẵn chém một nhát trúng vào đầu anh rể.

Bị tấn công, Y Liat bỏ chạy nhưng vẫn bị em rể cầm dao truy đuổi. Khi đến khu vực bờ hồ gần đó, cả hai xảy ra vật lộn khiến cây dao rựa văng xuống đất. Lúc này, Y Liat dùng tay bóp cổ, đồng thời nhặt cây dao đè mạnh lưỡi vào vùng cổ em rể nhiều lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

gieg-nguoi-1.jpg
Đối tượng sát hại em rể, dìm xác phi tang.

Để che giấu hành vi phạm tội, Y Liat kéo xác nạn nhân xuống hồ nước, dùng gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên trên để dìm xác rồi cầm hung khí bỏ trốn. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, vợ nạn nhân đi ngang qua bờ hồ thấy xe máy chồng nhưng không thấy người nên hô hoán tìm kiếm thì phát hiện thi thể dưới hồ.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an xã Ea Na khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét hung thủ. Đến 9h sáng 5/1, lực lượng chức năng đã bắt gọn Y Liat khi đối tượng đang ẩn náu tại một cánh đồng lúa trong buôn.

Hồ Nam
