Loạt xe 7 chỗ đua giảm giá mùa thấp điểm

TPO - Hàng loạt mẫu xe 7 chỗ bao gồm cả MPV và SUV đang được áp dụng khuyến mãi lớn trong tháng 9, mức giảm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, nhóm xe đa dụng 7 chỗ, đặc biệt là các mẫu MPV cỡ nhỏ đang là một trong những phân khúc được người tiêu dùng ưa chuộng hàng đầu. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình.

Đây cũng là phân khúc thường xuyên được các hãng áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng. Trong tháng 9 này, khi thị trường bước vào mùa thấp điểm tháng Ngâu, các hãng xe và đại lý không những duy trì mà còn tăng giá trị các gói khuyến mãi, giảm giá sâu để kích cầu.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản AT và AT Premium. Mức giảm dành cho hai phiên bản này là 60-66 triệu đồng, giúp đưa giá xe xuống còn 538-592 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander Cross được giảm giá nhiều nhất 75 triệu đồng trong tháng 9.

Các phiên bản còn lại của Xpander được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 28-35 triệu đồng. Trong đó, bản Xpander Cross cao nhất có giá 698 triệu đồng được hưởng ưu đãi với tổng giá trị lên đến 75 triệu đồng bao gồm cả quà tặng.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Xpander ở nhóm MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được hỗ trợ 100% phí trước bạ kèm quà tặng trong tháng 9.

Mức giảm tương đương 64,7-69,3 triệu cho Avanza Premio và 72,7-75 triệu cho Veloz Cross. Sau khi trừ ưu đãi, giá của hai mẫu xe này có thể được đưa xuống còn khoảng 493,3-528,7 triệu và 565,3-585 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được hãng hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ trong nhiều tháng gần đây.

Mặc dù được tăng khuyến mãi trong vài tháng gần đây nhưng Veloz Cross và Avanza Premio vẫn đang bị bỏ khá xa bởi Xpander trên cuộc đua doanh số. Tính hết 7 tháng đầu năm 2025, bộ đôi MPV cỡ nhỏ của Toyota đã bán được tổng cộng 4.633 xe, trong khi mẫu xe nhà Mitsubishi đã bàn giao 9.740 chiếc đến tay khách Việt.

Ngoài bộ ba trên, một mẫu MPV Nhật Bản cũng được giảm giá trong tháng 9 là Honda BR-V. Cụ thể, hai phiên bản của BR-V có giá 629-705 triệu đồng, đều được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Như vậy, khách hàng khi mua BR-V trong tháng 9 có thể tiết kiệm khoảng 31-35 triệu đồng.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai đang có ưu đãi giảm tối đa 40 triệu đồng dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ Stargazer (giá 489-599 triệu đồng) nhằm thúc đẩy doanh số. Nhờ đó, giá bán thực tế của xe được đưa xuống còn khoảng 399-449 triệu đồng, thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc.

Tương tự Hyundai, hãng xe Hàn Quốc Kia cũng đang đẩy mạnh kích cầu cho dòng xe 7 chỗ Carens dưới hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Với mức giá 589-779 triệu đồng, mức giảm dành cho Carens có thể dao động từ 30-35 triệu đồng tùy phiên bản.

Dòng MPV cỡ lớn Carnival cũng được hưởng chính sách ưu đãi tương tự với tổng giá trị khuyến mãi có thể chạm ngưỡng 65 triệu đồng. Riêng mẫu Carnival 3.5G Signature 7 chỗ thuộc phiên bản cũ VIN 2024 được ưu đãi cao nhất 210 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 1,55 tỷ đồng.

Bên cạnh MPV, các hãng xe Hàn còn đang giảm giá một số dòng SUV 7 chỗ. Trong đó, dòng xe Kia Sorento được giảm giá 10-40 triệu đồng tùy phiên bản.

Mẫu xe cùng phân khúc với Sorento là Hyundai Santa Fe được giảm nhiều hơn, với tổng giá trị ưu đãi khoảng 125 triệu đồng. Ước tính, giá khởi điểm sau khuyến mãi của mẫu SUV Hàn Quốc này có thể được giảm xuống còn 950 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade nhận ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng, đưa giá thực tế về khoảng từ 1,269 tỷ đồng. Mức giảm lên tới hàng trăm triệu của Santa Fe và Palisade không chỉ giúp bộ đôi này tăng sức cạnh tranh trong phân khúc mà còn gây áp lực cho cả một số xe hạng dưới.

Đây hứa hẹn sẽ là động lực để giúp thúc đẩy doanh số cho Santa Fe trong thời gian tới. Tính lũy kế từ đầu năm 2025, mẫu xe nhà Hyundai đã bàn giao 1.561 chiếc, đứng ở giữa nhóm SUV cỡ D về doanh số. Trong khi đó, Palisade với doanh số cộng dồn 536 chiếc vẫn đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ E tại Việt Nam.