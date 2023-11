Lộ trình sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã ở Bình Phước

TPO - Theo lộ trình đến năm 2030, toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã thuộc hai huyện Hớn Quản, Phú Riềng sẽ được sáp nhập vào các đơn vị hành chính cấp huyện khác của tỉnh Bình Phước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bình Phước vừa ban hành Nghị quyết 16 (do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường ký), trong đó có phương án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 – 2025, Bình Phước sẽ sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai (huyện Hớn Quản) và thị xã Bình Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Tỉnh sáp nhập 3 xã Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan (huyện Hớn Quản) vào thị xã Chơn Thành; sắp xếp xã Tân Quan (huyện Hớn Quản) và xã Quang Minh (thị xã Chơn Thành) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Phước tiếp tục sắp xếp 8 xã gồm: Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân (huyện Phú Riềng) và thị xã Phước Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới; sắp xếp xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng) và xã Long Giang (thị xã Phước Long) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sáp nhập xã Phú Riềng và Phú Trung (huyện Phú Riềng) vào huyện Đồng Phú; sáp nhập 2 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng) vào huyện Đồng Phú; sáp nhập xã Thuận Lợi và Thuận Phú (huyện Đồng Phú) vào thành phố Đồng Xoài.

Từ nay đến năm 2025, toàn bộ các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hớn Quản sẽ được sáp nhập vào thị xã Chơn Thành và thị xã Bình Long. Đến năm 2030, toàn bộ đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phú Riềng sẽ được sáp nhập với huyện Đồng Phú và thị xã Phước Long.

Huyện Hớn Quản được thành lập từ năm 2009, tách ra từ một phần diện tích huyện Bình Long (cũ) với 13 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Phú Riềng được thành lập từ năm 2015, tách ra từ huyện Bù Gia Mập với 10 đơn vị hành chính cấp xã.