Lisa (BlackPink) được khen như thiên thần giữa dàn mỹ nhân hở bạo

TPO - Ngày 14/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Sự kiện quy tụ những tên tuổi lớn nhất của truyền hình. Trong đó, Lisa lọt vào danh sách mặc đẹp.