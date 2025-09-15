Lisa (BlackPink) được khen như thiên thần giữa dàn mỹ nhân hở bạo

TPO - Ngày 14/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Sự kiện quy tụ những tên tuổi lớn nhất của truyền hình. Trong đó, Lisa lọt vào danh sách mặc đẹp.
Cũng chọn váy đen xẻ tà, Meghann Fahy táo bạo hơn hẳn với đường khoét ngực sâu và rộng. Cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập hoặc phim điện ảnh. Ảnh: Getty Images.
Brittany Snow chọn váy hồng ngọt ngào của Wiederhoeft. Trong khi đó, Hunter Schafer quyến rũ hơn với váy đỏ McQueen. Ảnh: AP/Getty Images.