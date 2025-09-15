Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lisa (BlackPink) được khen như thiên thần giữa dàn mỹ nhân hở bạo

Tú Oanh

TPO - Ngày 14/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 77 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Sự kiện quy tụ những tên tuổi lớn nhất của truyền hình. Trong đó, Lisa lọt vào danh sách mặc đẹp.

1-5052.jpg
Lisa xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc váy hồng bồng bềnh của Lever Couture. Tạp chí Marie Claire khen sở hữu vẻ ngoài như thiên thần. Em út BlackPink cũng lọt vào top sao mặc đẹp do nhiều tờ báo Mỹ bình chọn như Marie Claire, USA Today, Buzzfeed... Ảnh: Getty Images
11.jpg
The White Lotus 3 có đến 23 đề cử Emmy, bao gồm Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Lisa lại không được đề cử ở bất kỳ hạng mục diễn xuất nào. Dẫu vậy, người đẹp Thái Lan được đề cử ở hạng mục Vũ đạo xuất sắc cho chương trình tạp kỹ hoặc truyền hình thực tế với màn trình diễn tri ân James Bond tại lễ trao giải Oscar cùng Doja Cat và Raye. Ảnh: Getty Images.
3.jpg
Selena Gomez khoe vẻ thanh lịch trong chiếc váy đỏ tươi lệch vai đến từ nhà mốt Louis Vuitton. Bộ phim của Selena, Only Murders in the Building, được đề cử hai giải thưởng: Phim hài hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài (Martin Short). Ảnh: Getty Images.
41.jpg
Hộ tống nữ diễn viên sinh năm 1992 là vị hôn phu Benny Blanco. Hai người có nhiều khoảnh khắc tình tứ trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images.
2-5695.jpg
Justine Lupe chọn váy xuyên thấu táo bạo của thương hiệu Carolina Herrera. Marie Claire nhận xét cô là điểm nhấn của thảm đỏ năm nay, hở bạo nhưng vẫn thanh lịch. Ảnh: Getty Images.
4.jpg
Jenna Ortega nằm trong top hở bạo nhất thảm đỏ Emmy 2025 với set đồ của Givenchy. Cô gần như bán khỏa thân khi mặc áo được đính kết từ trang sức. Ảnh: Getty Images
8.jpg
Bạn diễn của Ortega trong Wednesday, Gwendoline Christie, mang thần thái quyền lực với bộ vest Tom Ford. Ảnh: WireImage.
5.jpg
Người mẫu Shanina Shaik chọn cho mình phong cách thanh lịch cổ điển, với váy đen xẻ tà của Carolina Herrera. Ảnh: WireImage.
61.jpg
62.jpg
Cũng chọn váy đen xẻ tà, Meghann Fahy táo bạo hơn hẳn với đường khoét ngực sâu và rộng. Cô được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập hoặc phim điện ảnh. Ảnh: Getty Images.
7.jpg
Sydney Sweeney tiếp tục phô diễn lợi thế vòng một "khủng" trong chiếc váy lụa cúp ngực màu đỏ của Oscar de la Renta. Ảnh: Getty Images.
9.jpg
Rita Ora mặc váy Miu Miu. Ảnh: Getty Images.
10.jpg
Diễn viên/người mẫu Mỹ Leslie Bibb mặc Armani Privé, tôn vóc dáng quyễn rũ tuổi 51. Ảnh: Getty Images.
11-6028.jpg
Ca/nhạc sĩ Lainey Wilson xuất hiện với phong cách cao bồi quen thuộc. Trang phục của cô đến từ nhà mốt Zuhair Murad. Ảnh: Shutterstock.
12.jpg
Lauren Graham trẻ trung bất ngờ ở tuổi 58. Cô mặc váy xuyên thấu của Akris. Ảnh: Getty Images.
13.jpg
14.jpg
Brittany Snow chọn váy hồng ngọt ngào của Wiederhoeft. Trong khi đó, Hunter Schafer quyến rũ hơn với váy đỏ McQueen. Ảnh: AP/Getty Images.
Tú Oanh
