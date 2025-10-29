Lều lán, nhà tôn trái phép hóa vườn hoa tại khu chung cư đông đúc bậc nhất Thủ đô

TPO - Sau nhiều đợt ra quân giải tỏa lều lán lấn chiếm đất công, đến nay, một vườn hoa đã được hoàn thành tại cụm đô thị, dân cư đông đúc bậc nhất Thủ đô.

Một tháng qua, UBND phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) liên tục ra quân xử lý các công trình lều lán tạm lấn chiếm đất công xung quanh "Ao cá Bác Hồ" (ao rộng 2,2ha) nằm giữa khu dân cư và khu đô thị đông đúc bậc nhất Thủ đô.

"Ao cá Bác Hồ" được coi là “lá phổi xanh” giữa hàng loạt khu chung cư cao tầng như Times City, Sunshine Garden, Amber Riverside, Handico5… nhiều năm qua, ao bị quây tôn, dựng lều lán để lấn chiếm.

Đến thời điểm này, khu vực ao cá giáp đường Dương Văn Bé đã được hoàn thành tháo dỡ, xây dựng vườn hoa, tạo không gian xanh, tươi mới.

Báo cáo của phường Vĩnh Tuy cho thấy, khu vực này trước đây được Nhà nước giao cho Hợp tác xã Vĩnh Thịnh để các xã viên trồng rau, thả cá. Năm 2010, Nhà nước thu hồi lại diện tích này và dành một phần để phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên.

Qua kiểm tra, rà soát tại khu vực quanh hồ khu vực tiếp giáp ngõ 622 phố Minh Khai, lực lượng chức năng phát hiện một số hộ gia đình, cá nhân tự ý lắp đặt mái che, mái vẩy, bàn ghế, bục bệ, cầu dẫn xe, các vật dụng, chiếm dụng hè, phố vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Trong đó có một số lều lán lập nên nhằm trông giữ phương tiện.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tuy Bùi Thanh Hải cho biết, UBND phường Vĩnh Tuy thực hiện giải tỏa khu vực xung quanh "Ao cá Bác Hồ" và chia thành nhiều đợt.

Ngõ 622 Minh Khai là ngõ nhỏ hẹp, đông đúc với lưu lượng giao thông rất lớn, thường xuyên ùn tắc

Theo ghi nhận của PV, dù đã giải tỏa lều lán tạm trông giữ xe, khu vực cuối ngõ 622 Minh Khai vẫn đang là nơi tập kết trạc thải xây dựng, đốt rác phế liệu.

Hiện nay nhiều khu đất đã được UBND phường quây rào, chống lấn chiếm, đổ rác thải

Tuy nhiên, quanh hồ vẫn còn nhiều nhà tôn nhếch nhác chưa được xử lý triệt để

Bãi rác thải, cây cỏ dại đoạn cuối ngõ 622 Minh Khai

Một số khu vực tiếp giáp "Ao cá Bác Hồ" vẫn đang là nơi sản xuất hoa màu của người dân

Phế liệu chất đầy lối đi ven ao

Với tổng diện tích trên 30.000 m2, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, vị trí khu vực "Ao cá Bác Hồ" sẽ là điểm kết nối cơ sở hạ tầng với các khu đô thị lân cận, tạo cảnh quan, diện mạo phát triển đô thị mới cho phường Vĩnh Tuy.