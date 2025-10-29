Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Lều lán, nhà tôn trái phép hóa vườn hoa tại khu chung cư đông đúc bậc nhất Thủ đô

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều đợt ra quân giải tỏa lều lán lấn chiếm đất công, đến nay, một vườn hoa đã được hoàn thành tại cụm đô thị, dân cư đông đúc bậc nhất Thủ đô.

tp-07185.jpg

Một tháng qua, UBND phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) liên tục ra quân xử lý các công trình lều lán tạm lấn chiếm đất công xung quanh "Ao cá Bác Hồ" (ao rộng 2,2ha) nằm giữa khu dân cư và khu đô thị đông đúc bậc nhất Thủ đô.

tp-07187.jpg

"Ao cá Bác Hồ" được coi là “lá phổi xanh” giữa hàng loạt khu chung cư cao tầng như Times City, Sunshine Garden, Amber Riverside, Handico5… nhiều năm qua, ao bị quây tôn, dựng lều lán để lấn chiếm.

tp-07182.jpg

Đến thời điểm này, khu vực ao cá giáp đường Dương Văn Bé đã được hoàn thành tháo dỡ, xây dựng vườn hoa, tạo không gian xanh, tươi mới.

tp-0829.jpg

Báo cáo của phường Vĩnh Tuy cho thấy, khu vực này trước đây được Nhà nước giao cho Hợp tác xã Vĩnh Thịnh để các xã viên trồng rau, thả cá. Năm 2010, Nhà nước thu hồi lại diện tích này và dành một phần để phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên.

tp-0828.jpg

Qua kiểm tra, rà soát tại khu vực quanh hồ khu vực tiếp giáp ngõ 622 phố Minh Khai, lực lượng chức năng phát hiện một số hộ gia đình, cá nhân tự ý lắp đặt mái che, mái vẩy, bàn ghế, bục bệ, cầu dẫn xe, các vật dụng, chiếm dụng hè, phố vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Trong đó có một số lều lán lập nên nhằm trông giữ phương tiện.

tp-7165381982509-014b2621acab74959e657261bd559525.jpg

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tuy Bùi Thanh Hải cho biết, UBND phường Vĩnh Tuy thực hiện giải tỏa khu vực xung quanh "Ao cá Bác Hồ" và chia thành nhiều đợt.

tp-7165381977794-8462cc9240b1e9383d23c54cd7a09c21.jpg
Ngõ 622 Minh Khai là ngõ nhỏ hẹp, đông đúc với lưu lượng giao thông rất lớn, thường xuyên ùn tắc
tp-7165381986402-6359ef62dd488720f40367c022e4d9b4.jpg

Theo ghi nhận của PV, dù đã giải tỏa lều lán tạm trông giữ xe, khu vực cuối ngõ 622 Minh Khai vẫn đang là nơi tập kết trạc thải xây dựng, đốt rác phế liệu.

tp-7165381973647-8b0b4f9bd22e5d0070c56d5c21870d98.jpg

Hiện nay nhiều khu đất đã được UBND phường quây rào, chống lấn chiếm, đổ rác thải

tp-07194.jpg

Tuy nhiên, quanh hồ vẫn còn nhiều nhà tôn nhếch nhác chưa được xử lý triệt để

tp-0834.jpg

Bãi rác thải, cây cỏ dại đoạn cuối ngõ 622 Minh Khai

tp-0824.jpg
Một số khu vực tiếp giáp "Ao cá Bác Hồ" vẫn đang là nơi sản xuất hoa màu của người dân
tp-0835.jpg

Phế liệu chất đầy lối đi ven ao

tp-0831.jpg

Với tổng diện tích trên 30.000 m2, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, vị trí khu vực "Ao cá Bác Hồ" sẽ là điểm kết nối cơ sở hạ tầng với các khu đô thị lân cận, tạo cảnh quan, diện mạo phát triển đô thị mới cho phường Vĩnh Tuy.

Trần Hoàng
#Giải tỏa lều lán lấn chiếm đất công #Phát triển vườn hoa và không gian xanh #Bảo vệ 'lá phổi xanh' ao cá Bác Hồ #Quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường #Xây dựng cảnh quan đô thị mới #Xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai #Quản lý rác thải và vệ sinh môi trường #Phục hồi diện tích đất sau giải tỏa #Vai trò dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai

Xem thêm

Cùng chuyên mục