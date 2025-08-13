Lê Gia Mao Trung Group kỷ niệm 35 năm: Từ cửa hàng gạch men đến hệ sinh thái vật liệu tích hợp AI

Tối 8-8, Lê Gia Mao Trung Group tổ chức sự kiện “TRIO” tại TP.HCM, đánh dấu 35 năm hình thành và phát triển. Dịp này, doanh nghiệp công bố loạt sáng kiến số hóa ngành vật liệu xây dựng – nội thất, trong đó có hệ sinh thái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Không gian triển lãm tại sự kiện “Trio” kỷ niệm 35 năm thành lập của Lê Gia Mao Trung Group

Sự kiện thu hút hơn 1.200 khách mời gồm kiến trúc sư, nhà phát triển bất động sản, tổng thầu và các thương hiệu nội thất quốc tế. Đây cũng là dịp hiếm hoi các bên trong chuỗi cung ứng ngành thiết kế – thi công – vật liệu cùng tham gia đối thoại, chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới.

35 năm phát triển cùng đô thị Việt

Được thành lập năm 1990 từ một cửa hàng gạch men nhỏ tại TP HCM, Lê Gia Mao Trung Group hiện là một trong những đơn vị phân phối vật liệu hoàn thiện dẫn đầu thị trường phía Nam. Doanh nghiệp đang sở hữu hơn 5.000 mã sản phẩm, 2 showroom hiện đại kết nối online – offline và đội ngũ hơn 100 nhân sự chuyên sâu.

Trong 3 thập niên qua, Lê Gia Mao Trung đã đồng hành cùng hơn 1.000 công trình lớn nhỏ, từ nhà ở tư nhân, căn hộ cao cấp, resort nghỉ dưỡng đến các tổ hợp thương mại – văn phòng và công trình biểu tượng. Doanh nghiệp hiện là đối tác chiến lược hoặc độc quyền của hơn 95% thương hiệu vật liệu đầu ngành như tập đoàn Lixil (Grohe, Inax, American Standard), Vasta, Eurotile, APE Grupo (Tây Ban Nha), Unilin (Bỉ), Duravit, Kenzai (Thái Lan), Slabstone, KOVA,…

Ban lãnh đạo của Lê Gia Mao Trung Group

Ông Nguyễn Phương Nam – Tổng Giám đốc Lê Gia Mao Trung Group – chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng vật liệu không chỉ là sản phẩm, mà còn là trải nghiệm. Đó là sự gắn kết giữa thương hiệu, kiến trúc sư và người sử dụng – tất cả được đặt trong một tầm nhìn tử tế”.

“TRIO”: Tam giác hợp tác bền vững trong ngành vật liệu

“TRIO” – chủ đề chính của sự kiện, lấy cảm hứng từ hình tượng tam giác, đại diện cho ba trụ cột: thương hiệu quốc tế, nhà phân phối và khách hàng chuyên nghiệp. Theo Lê Gia Mao Trung, đây không đơn thuần là mối quan hệ mua – bán, mà là cấu trúc ba chiều linh hoạt, trong đó mỗi bên đồng hành trong toàn bộ vòng đời một công trình.

Tái cấu trúc tổ chức, đầu tư hệ thống ERP – CRM, thành lập các công ty thành viên… là loạt bước đi nhằm định hình lại toàn bộ hoạt động của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng khẳng định vai trò của mình không chỉ là đơn vị cung cấp sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối toàn ngành.

Không gian triển lãm thu hút sự quan tâm của khách tham dự tại sự kiện Trio

Không gian sự kiện được thiết kế như một triển lãm thị giác mang tên “Rừng trúc thương hiệu”, biểu trưng cho sự bền vững và thích nghi. Mỗi thân trúc là một ký ức, đồng thời cũng là đại diện cho từng thương hiệu đối tác đã đồng hành cùng Lê Gia Mao Trung trong suốt hành trình 35 năm.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật đương đại kết hợp âm nhạc dân gian, opera và beatbox trên sân khấu hình tam giác. Hình ảnh một công trình hiện đại dần hiện lên giữa làn sương và ánh sáng, tượng trưng cho tương lai ngành vật liệu khi được đặt trong một cấu trúc hợp tác bền vững.

Ra mắt sáng kiến “MATONE”: Showroom mini tích hợp AI

Tại sự kiện, Lê Gia Mao Trung chính thức giới thiệu sáng kiến mới mang tên “MATONE” – một mô hình showroom thu nhỏ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tái định nghĩa trải nghiệm trưng bày vật liệu.

Matone - mô hình showroom thu nhỏ lần đầu tiên được Lê Gia Mao Trung Group giới thiệu

MATONE bao gồm hệ thống kệ trưng bày vật lý kết hợp màn hình LED/LCD thông minh, cho phép người dùng tra cứu thư viện sản phẩm online, phối cảnh thiết kế và dữ liệu kỹ thuật theo từng chủ đề. Sáng kiến này giúp rút ngắn đến 50% thời gian duyệt mẫu, hỗ trợ kiến trúc sư và nhà thầu mô phỏng thiết kế ngay tại chỗ.

Đại diện Lê Gia Mao Trung cho biết, MATONE sẽ được triển khai tại các showroom trọng điểm, đồng thời tích hợp với nền tảng online để đồng bộ trải nghiệm vật lý – kỹ thuật số.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang phát triển một website trải nghiệm vật liệu với các công cụ như kiến trúc sư ảo, mô phỏng phối cảnh bằng AI và công cụ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh – được xem là tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Dự án “Học viện Mao Trung” – đào tạo thế hệ kế cận ngành thiết kế – xây dựng

Trong chiến lược phát triển đến 2030, Lê Gia Mao Trung Group đặt trọng tâm vào yếu tố con người. Theo đó, học viện Mao Trung (Mao Trung Academy) sẽ được xây dựng nhằm cung cấp các khóa học chuyên sâu cho sinh viên ngành kiến trúc – nội thất, cũng như workshop đào tạo thực chiến cho kiến trúc sư trẻ, kỹ sư công trường, nhân sự phòng mua...

Ngoài ra, học viện sẽ là nơi tổ chức các diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng và kết nối cộng đồng thiết kế – xây dựng trên toàn quốc. Dự kiến học viện sẽ được triển khai vào năm 2026.

CEO Lê Gia Mao Trung Group Nguyễn Phương Nam chia sẻ tại sự kiện Trio

“Chúng tôi không chỉ đầu tư vào sản phẩm, mà còn đầu tư vào con người – để mỗi công trình không chỉ bền vững về vật liệu, mà còn bền vững về tri thức”, ông Nguyễn Phương Nam nói thêm.

Hướng đến hệ sinh thái mở cho ngành vật liệu

Với định hướng trở thành “nền hạ tầng” cho ngành vật liệu hoàn thiện, Lê Gia Mao Trung Group đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ kết nối hơn 10.000 kiến trúc sư và nhà thầu trên cả nước. Mạng lưới showroom – học viện – MATONE sẽ là vùng lõi cho một hệ sinh thái sáng tạo, nơi thương hiệu, chuyên gia và khách hàng cùng phát triển trên một nền tảng chung.