Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Cô dâu mặc áo dài có ý nghĩa đặc biệt

Trí Anh - Ảnh: Linh Lê Chí

HHTO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đẹp không tì vết trong lễ ăn hỏi với bộ áo dài có chi tiết rất ý nghĩa.

do-thi-ha-15.jpg

Sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương vào sáng ngày 16/10. Nàng hậu đã chọn phong cách đậm nét Á Đông để trang trí cho ngày trọng đại của mình.

do-thi-ha-10.jpg
do-thi-ha-11.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn màu chủ đạo là xanh ngọc lục bảo cho phông nền, cây lá kết hợp với các loại hoa màu trắng như hoa lan, hoa cúc, hoa baby, cẩm tú cầu tạo nên không gian thanh nhã, nhẹ nhàng. Sự kết hợp màu sắc này lấy cảm hứng từ hoa lá và nước - biểu tượng của sự thanh khiết, tình yêu vĩnh cửu.

do-thi-ha-16.jpg
do-thi-ha-18.jpg

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều chọn áo dài trắng hài hòa với tông màu chủ đạo của buổi lễ. Trang phục cưới của cô dâu chú rể được NTK Dũng Nguyễn lấy cảm hứng từ quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị của hai vợ chồng.

Hai mẫu áo dài có thêu tay các hoạt tiết di tích lịch sử Quảng Bình Quan kết hợp hình ảnh sóng biển, chim lạc trên trống đồng Đông Sơn.

do-thi-ha-13.jpg
do-thi-ha-14.jpg
do-thi-ha-9.jpg
do-thi-ha-12.jpg

Nàng hậu cũng không làm tóc cầu kỳ mà chỉ thả xõa và thêm hoa cài tóc làm điểm nhấn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Nàng hậu không giấu được niềm hạnh phúc từ ánh mắt đến nụ cười trong ngày đặc biệt.

55.jpg
do-thi-ha-3.jpg

Dàn phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng toàn mỹ nhân đình đám như Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Minh Thư… Tất cả đều diện áo dài trắng thanh nhã, đồng điệu với cô dâu tạo nên cả "bầu trời visual".

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: Linh Lê Chí
