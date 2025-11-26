Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lật xe chở công nhân ở Tây Ninh, hơn 10 người nhập viện

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 26/11, một xe khách 25 chỗ chở hơn 20 công nhân lưu thông trên tỉnh lộ 826 qua xã Mỹ Lệ (Tây Ninh) thì bất ngờ mất lái và lật ngang khiến hơn 10 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/11, xe khách biển số 63E-018.95 chở khoảng 20 công nhân lưu thông trên tỉnh lộ 826 hướng từ xã Rạch Kiến đi xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến địa phận xã Mỹ Lệ, chiếc xe bất ngờ bị lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn khiến hơn 10 công nhân bị thương, nhiều người mắc kẹt trong xe kêu cứu.

anh-man-hinh-2025-11-26-luc-221123.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân địa phương nhanh chóng chạy đến phá cửa kính, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển hơn 10 người đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước (cơ sở 2) cấp cứu.

anh-man-hinh-2025-11-26-luc-221149.png
Chiếc xe chở công nhân bị lật ngang trên đường tỉnh 826 qua xã Mỹ Lệ (Tây Ninh). Ảnh: Người dân chia sẻ
1.jpg
Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước (cơ sở 2) để cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật chắn ngang một phần đường. Hai bên hông xe, kính chắn gió bị vỡ, vương vãi khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Lệ đã phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hữu Huy
#Tây Ninh #tai nạn giao thông #xe khách #công nhân #mỹ lệ #tai nạn #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục