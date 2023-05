Lật tẩy cao thảo dược ‘dỏm’ Sìn Sú Ê Đê

TPO - Hàng loạt sản phẩm Sìn Sú Ê Đê quảng cáo tác dụng hỗ trợ sinh lý nam giới nhưng chưa được Cục Quản lý dược cấp phép để bán ra thị trường. Các sản phẩm này xuất hiện tràn lan trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, quầy thuốc,...

Quảng cáo giả, công ty “ma”

Để tìm hiểu sự thật về cao thảo dược Sìn Sú Ê Đê, chúng tôi trong vai khách hàng đặt mua sản phẩm thông qua địa chỉ zalo liên kết trang web được cho là duy nhất và chính thức sinsuede.com.vn.

Tại đây, một người đàn ông có tên zalo là S.Manplus tự nhận nhân viên tư vấn, giới thiệu 2 sản phẩm Sìn Sú sản xuất tại công ty. Trong đó, cao thảo dược dạng xịt Sìn Sú 5ml giá 300.000đ/chai; Sìn Sú Ê Đê 5ml giá 250.000đ/chai.

Theo chủ tài khoản zalo S.Manplus, các sản phẩm đều được quảng cáo sản xuất chính hãng, cam kết nói không với hàng giả, hàng nhái do Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê sản xuất và phân phối tại địa chỉ số 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tìm đến khu vực số 172 Nguyễn Văn Trỗi nhằm mục sở thị trụ sở Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê, chúng tôi ghi nhận không có doanh nghiệp (DN) nào ở đây.

Người buôn bán tại khu vực này cho biết, chưa từng nghe có DN trên. “Ở đây là chợ, các dãy ki-ốt liền kề người dân kinh doanh. Đường Nguyễn Văn Trỗi này không có số 172 hay Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê nào cả”, một tiểu thương cho hay.

Liên quan đến Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Thái Sơn - Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, trên địa bàn không có tên và trụ sở đăng ký hoạt động của DN này.

“Theo phản ánh, Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê có trụ sở tại số 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú. Tuy nhiên, sau khi rà soát, địa phương xác định từ trước đến nay trên địa bàn không có công ty này”, ông Sơn thông tin.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh này trong danh sách các công ty đăng ký hoạt động kinh doanh không có tên Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê.

“Chúng tôi sẽ cử cán bộ phụ trách đi kiểm tra, nếu phát hiện việc Cty TNHH Sìn Sú Ê Đê hoạt động, kinh doanh trái phép sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, ông Đông cho biết.

Dùng trái phép hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo

Trước đó, trên trang cá nhân, H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng bức xúc lên tiếng khi bị sản phẩm Sìn Sú Ê Đê ngang nhiên lấy hình ảnh in trên bao bì, bày bán khắp nơi.

Trao đổi với Tiền Phong, Hoa hậu H’Hen Niê cho biết, sau khi cảnh báo, nhãn hàng này đã gỡ ảnh xuống. Tuy nhiên, việc in ấn hình ảnh của cô hay bất kỳ cá nhân nghệ sĩ nổi tiếng nào lên sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để quảng cáo đều có mức độ ảnh hưởng không hề nhỏ đến người tiêu dùng. H’Hen hy vọng, cơ quan chức năng sẽ mạnh tay xử phạt đối với các hành vi sử dụng hình ảnh trái phép.

Chị H.B (SN 1992, trú Đắk Nông), nữ KOL người Ê Đê cũng trở thành nạn nhân bị cao thảo dược Sìn Sú Ê Đê sử dụng hình ảnh để quảng cáo.

Chị H.B cho biết, chị gặp nhiều tình huống khó xử khi bạn bè liên tục gửi thông tin về vỏ hộp sản phẩm nhạy cảm in ảnh mình. Điều đáng nói, sản phẩm lại được chào bán rộng rãi, tràn lan ngay ở các hiệu thuốc, kênh mua sắm trực tuyến, zalo, facebook... một cách ngang nhiên và công khai.

Chị H.B đã nhiều lần viết bài cảnh báo trên trang cá nhân nhưng không có tác dụng. Liên quan tới việc hình ảnh mình bị sử dụng trái phép, ngay khi nhận thông tin về địa chỉ nơi cung cấp cao thảo dược Sìn Sú Ê Đê, chị H.B đã gọi điện liên hệ trực tiếp với người tên Long - chuyên cung cấp mặt hàng này cho các hiệu thuốc tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Ông Long với vẻ bất ngờ cho biết: “Tôi không hề biết hình ảnh cô gái Ê Đê trên vỏ hộp là chị. Tôi chỉ bỏ hàng cho những ai cần. Đây là sản phẩm tôi đã tự test (thử) với chính bản thân và thấy nó đạt hiệu quả, nên lấy hàng về bán. Tôi kinh doanh uy tín và lâu dài, sản phẩm tốt mới giới thiệu cho khách hàng”. Nhưng khi được chị H.B tra hỏi thông tin về nơi nhập hàng, sản xuất sản phẩm để làm việc trực tiếp, ông Long lại né tránh: “Về nguyên tắc, tôi không thể tiết lộ, khó khăn lắm mới tìm được nguồn hàng tốt và giá cả phải chăng”.

Theo một cán bộ Quản lý thị trường Bình Dương, hiện nay, vấn nạn hàng giả, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang gây nhức nhối xã hội. Tình trạng này chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn sức khoẻ, niềm tin của người tiêu dùng. Chính vì vậy, người dân hãy tự mình là người tiêu dùng thông thái, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi mua hay sử dụng bất kỳ sản phẩm nào được bày bán trên thị trường.

Già làng Y Bo KBuôr (SN 1950, trú tại buôn Trum, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) người hiểu biết về các bài thuốc dân gian đồng bào Ê Đê khẳng định, bao đời nay, người Ê Đê sở hữu nhiều bài thuốc dân gian được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng già chắc chắn không có cao thảo dược Sìn Sú Ê Đê.