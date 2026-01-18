Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Lập hồ sơ đề cử Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/1, Ban Quản lý Vườn quốc gia (BQLVQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tích cực xây dựng hồ sơ đề cử công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 3, tập trung vào tiêu chí thẩm mỹ - một trong những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản.

Theo BQLVQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thời gian qua công tác bảo tồn, quản lý rừng và gìn giữ các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục được triển khai hiệu quả.

z5237779589525-7a326c5c45526a2e4dc4cb1335d64c08.jpg
Các hệ sinh thái rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng được bảo vệ nguyên vẹn.

Các hệ sinh thái rừng đặc dụng được bảo vệ nguyên vẹn, độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức khoảng 95%, không phát sinh điểm nóng về khai thác rừng trái phép hay cháy rừng.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học, Vườn quốc gia đã tổ chức nhiều hoạt động cứu hộ, bảo tồn động, thực vật hoang dã với tỷ lệ cứu hộ thành công đạt trên 93%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Riêng năm 2025, đơn vị triển khai hai đề tài khoa học cấp tỉnh, đồng thời ghi nhận thêm nhiều loài động, thực vật mới cho khoa học, góp phần khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

gokien.jpg
Nhiều loài động, thực vật mới cho khoa học được tìm thấy ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững, Phong Nha - Kẻ Bàng đã đưa vào khai thác thêm các sản phẩm du lịch sinh thái mới, trong đó có tuyến Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy.

UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận triển khai một số dự án du lịch sinh thái tại các khu vực tiềm năng trong Vườn quốc gia. Năm 2025, các tuyến, điểm du lịch tại đây đón hơn 893.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 314 tỉ đồng.

Trong năm 2026, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục trình UNESCO công nhận thêm danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 3 theo tiêu chí thẩm mỹ.

song-chay-hang-toi.jpg
Việc lập hồ sơ đề cử lần thứ 3 được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng vị thế của Phong Nha - Kẻ Bàng.

Việc lập hồ sơ đề cử lần thứ 3 được xem là bước đi chiến lược, không chỉ nhằm tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế của Phong Nha - Kẻ Bàng, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo tồn lâu dài, phát triển du lịch bền vững và phát huy hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Hoàng Nam
