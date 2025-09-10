Lãnh đạo Hải Phòng 'vi hành' làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - vừa chủ trì đoàn kiểm tra bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) sau phản ánh của Báo Tiền Phong về việc hàng trăm tài xế và khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà, xảy ra chiều 7/9 (chủ nhật).
Cùng dự buổi kiểm tra, còn có lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy, UBND Đặc khu Cát Hải.
Sau khi kiểm tra, ông Lê Anh Quân phê bình Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để xảy ra tình trạng khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà chiều 7/9 (chủ nhật), làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng trên, báo cáo kết quả thực hiện trước 13/9.
UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy. Việc tạm dừng hoạt động bến phà phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấm biển, thời tiết xấu, thông tin kịp thời, công khai cho người dân và du khách.
Không để tình trạng ùn ứ kéo dài, chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện khi nhu cầu tăng đột biến trong ngày nghỉ lễ, ngày cao điểm du lịch. Minh bạch hóa thông tin vận hành, lịch phà, năng lực chuyên chở trong giờ cao điểm, tiêu chí tạm dừng.
Đặc khu Cát Hải chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn phối hợp với Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy kịp thời thông tin cho người dân và du khách biết lịch chạy phà để chủ động bố trí thời gian và phương thức di chuyển phù hợp.
Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành, đưa công trình xây dựng cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài – Cái Viềng và công trình phụ trở vào sử dụng trong tháng 9.
Phản ánh tới Báo Tiền Phong, anh P.T.A (ở Hà Nội), ngày 7/9 gia đình anh gồm 6 người ra đảo Cát Bà vui chơi, tham quan. Chiều cùng ngày, anh lái xe rời Cát Bà đến bến phà Cái Viềng lúc 15h47, vẫn sớm trong thời gian hoạt động bến phà theo quy định.
Tuy nhiên, anh bất ngờ nhận được thông báo từ chối bán vé, chở ô tô mà chỉ nhận chở xe máy, người đi bộ. Không chỉ anh P.T.A mà còn có gần 100 tài xế với hàng trăm du khách cũng bị từ chối lên phà với lý do hết định mức chạy phà trong ngày.
Dù có gọi điện thoại lên đường dây nóng Ban quản lý bến phà, Sở Xây dựng phản ánh về việc đến bến phà đúng giờ hoạt động theo quy định nhưng anh P.T.A vẫn bị từ chối lên phà. Nam du khách cùng nhiều tài xế, khách du lịch khác buộc phải quay đầu xe, tìm khách sạn ở thêm 1 đêm trên đảo Cát Bà và trở về đất liền vào sáng 8/9.
“Tôi ý thức đến bến phà đúng giờ quy định nhưng thật kỳ lạ lại bị từ chối rời đảo Cát Bà với lý do hết định mức chuyến. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi và trở về phù hợp, để trẻ em đến trường đi học, người lớn đi làm ngày đầu tuần. Bị lỡ phà, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Dịp nghỉ lễ sau, chúng tôi sẽ cân nhắc có nên trở lại Cát Bà hay di chuyển đến điểm khác”, anh P.T.A nói.