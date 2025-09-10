Lãnh đạo Hải Phòng 'vi hành' làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân phê bình Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy và yêu cầu 2 đơn vị này kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan vụ việc hàng trăm tài xế và du khách bị từ chối lên phà rời Cát Bà trong giờ hoạt động theo quy định.

Hàng chục ô tô xếp hàng bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà chiều 7/9.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - vừa chủ trì đoàn kiểm tra bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) sau phản ánh của Báo Tiền Phong về việc hàng trăm tài xế và khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà, xảy ra chiều 7/9 (chủ nhật).

Cùng dự buổi kiểm tra, còn có lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy, UBND Đặc khu Cát Hải.

Sau khi kiểm tra, ông Lê Anh Quân phê bình Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để xảy ra tình trạng khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà chiều 7/9 (chủ nhật), làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng trên, báo cáo kết quả thực hiện trước 13/9.

Hàng trăm tài xế và khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà sau chuyến nghỉ dưỡng chiều 7/9.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy. Việc tạm dừng hoạt động bến phà phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấm biển, thời tiết xấu, thông tin kịp thời, công khai cho người dân và du khách.

Không để tình trạng ùn ứ kéo dài, chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện khi nhu cầu tăng đột biến trong ngày nghỉ lễ, ngày cao điểm du lịch. Minh bạch hóa thông tin vận hành, lịch phà, năng lực chuyên chở trong giờ cao điểm, tiêu chí tạm dừng.

Đặc khu Cát Hải chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn phối hợp với Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy kịp thời thông tin cho người dân và du khách biết lịch chạy phà để chủ động bố trí thời gian và phương thức di chuyển phù hợp.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành, đưa công trình xây dựng cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài – Cái Viềng và công trình phụ trở vào sử dụng trong tháng 9.

Khách du lịch bị kẹt trên đảo Cát Bà chiều 30/8/2025 do thời tiết xấu.