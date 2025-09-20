Lãnh đạo Gia Lai dâng hương lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung

TPO - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai - Hồ Quốc Dũng - cùng các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đại biểu, người dân dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Quốc Dũng (thứ hai từ phải sang) cùng các lãnh đạo tỉnh Gia Lai thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung.

Ngày 20/9 (nhằm ngày 29/7 âm lịch), tỉnh Gia Lai tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Tham dự có ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, lãnh đạo tỉnh, người dân dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung diễn ra long trọng, trang nghiêm.

Sau đó, các lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, dâng hương tưởng nhớ và và tri ân công lao to lớn của anh em nhà Tây Sơn.

Đây là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, cùng như ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đọc văn cúng Hoàng đế Quang Trung, cầu mong quốc thái dân an, quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Các đại biểu, người dân dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Quang Trung - Nguyễn Huệ (sinh năm 1753, mất năm 1792) là người thủ lĩnh kiệt xuất nhất của phong trào Tây Sơn. Ông là người đã đưa phong trào vượt qua mọi gian nguy thử thách, đạt tới đỉnh phát triển cao nhất của phong trào nông dân và phong trào độc lập trong bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XVIII của đất nước. Nguyễn Huệ đã trở thành một anh hùng dân tộc vĩ đại, có công lớn trong sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc.

Nguyễn Huệ là nhà quân sự thiên tài, với cuộc đời chiến đấu đánh bại mọi thù trong giặc ngoài, chỉ có thắng, chưa hề thua. Nét nổi bật nhất trong nghệ thuật quân sự của Quang Trung - Nguyễn Huệ là tinh thần tiến công mãnh liệt và lối đánh thần tốc, bất ngờ, phát huy được sức mạnh quật khởi của nông dân kết hợp với sức mạnh yêu nước. Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tạo nên sức mạnh thắng lợi của phong trào Tây Sơn và quân đội Tây Sơn.

Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), nơi diễn ra sự kiện.

Sự nghiệp và tài năng của Nguyễn Huệ còn bao quát nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, công cuộc xây dựng lại đất nước và các chính sách đối nội đối ngoại đã chứng tỏ ý chí độc lập, tự chủ mạnh mẽ, tầm mắt nhìn xa thấy rộng và năng lực tổ chức tài giỏi.

Quang Trung - Nguyễn Huệ là anh hùng bách chiến bách thắng, một người táo bạo, quyết đoán nhưng cũng rất nhân ái, độ lượng, biểu thị ý chí và ước mơ lớn nhất của dân tộc ta là được sống trong ấm no, độc lập, thanh bình.