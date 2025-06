Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa mới gồm những ai?

TPO - Sau khi sáp nhập Công an tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, Công an Khánh Hòa mới có 8 phó giám đốc và 27 đơn vị nghiệp vụ, các đồn công an, đơn vị tương đương cấp đội.

Chiều 29/6, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định về bố trí các phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa mới gồm: Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (cũ); Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (cũ); Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận (cũ); Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận (cũ); Đại tá Nguyễn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận (cũ); Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận (cũ) và Đại tá Lê Quang Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cũ) cũng được Bộ Công an trao quyết định làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa mới.

Trước đó, chiều 28/6, Bộ Công an đã công bố và trao quyết định bố trí giám đốc công an 34 tỉnh, thành mới sau sáp nhập. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước tiếp tục được bố trí làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa sau khi sáp nhập Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh Ninh Thuận.

Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Khánh Hòa mới có 27 đơn vị nghiệp vụ và các đồn công an, đơn vị tương đương cấp đội. Thành lập mới 64 công an cấp xã theo tương đương 64 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập; trong đó có 16 công an phường và 48 công an xã.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương đối với 27 đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và thông báo quyết định về việc bố trí cán bộ giữ chức vụ trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an đối với 64 xã, phường mới sau sáp nhập.