Lạng Sơn có tân Giám đốc Sở Công Thương

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Chiều 10/9, tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1986/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn - giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, kể từ ngày 10/9/2025, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

tp-b1.jpg
Tân Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bùi Quốc Khánh (bên phải) nhận Quyết định, hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Ông Bùi Quốc Khánh (SN 1977), thạc sỹ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng, Phó Chủ tịch UBND huyện rồi Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Ông Khánh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Công Thương thay ông Nguyễn Đình Đại vừa được nghỉ hưu theo chế độ.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn - nhấn mạnh, ông Bùi Quốc Khánh là cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác; trên cương vị mới với trọng trách mới, mong muốn ông Khánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, nâng cao trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh; bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nguyễn Duy Chiến
