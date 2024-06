Lần đầu tiên tổ chức ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy trên địa bàn thời gian qua do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm đến hơn 73%; còn lại là các nguyên nhân do sơ suất khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và do vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy.