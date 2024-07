Thời tiết đáng lưu ý tại TPHCM và Nam bộ trong tuần mới

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày đầu tháng 7, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (1/7) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong những ngày đầu tháng 7, khu vực Nam bộ có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, riêng chiều tối ngày 2/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Nhận định thời tiết từ đêm 2/7 đến ngày 10/7, khu vực Nam bộ tiếp tục hình thế thời tiết “ngày nắng, chiều mưa”. Cụ thể, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày đầu tháng 7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết trong hôm nay (1/7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình.

Trong những ngày tiếp theo, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây duy trì vị trí và cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng dần trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ từ yếu đến trung bình.

Dựa vào những hình thế thời tiết trên, dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày đầu tháng 7 mưa có xu hướng giảm dần. Mưa dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ 22 giờ ngày 30/6 đến 1 giờ ngày 1/7, khu vực tỉnh Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to như: Tân Phước 58,4mm, Tân Tiến 49,8mm,... Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15 - 30mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các khu vực: thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam, TP. Phan Thiết.