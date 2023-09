Gia đình trẻ cần những 'đinh vít, dây chun' để giữ gìn hạnh phúc

TPO - Việc chia sẻ giống như đinh vít gắn kết hai người, cũng như dây chun buộc càng nhiều vòng càng chặt. Tăng cường "chạm", chia sẻ là một trong những bí quyết để gia đình hạnh phúc.

Đó là chia sẻ của TS Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý tại Diễn đàn Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Chạm vào yêu thương”, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức, ngày 28/9.

Theo anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Uỷ viên thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chiến dịch truyền thông "Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2023 với chuỗi hoạt động, nhằm tăng cường việc tuyên truyền về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ. Đồng thời, bổ sung những kiến thức kỹ năng trước khi xây dựng gia đình; kỹ năng gìn giữ gia đình hạnh phúc, ấm no cho hội viên, thanh niên.

Thông qua chương trình và những gia đình trẻ được tuyên dương, Ban Tổ chức mong muốn, mỗi gia đình đều có hạnh phúc, có sự kết nối, từ đó tạo ra một xã hội tốt đẹp.

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, năm 2022 đã có trên 500.000 vụ ly hôn được thụ lý. Trong số đó, 70% số vụ thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 xuất phát từ những mâu thuẫn do lối sống khác nhau, môi trường khác nhau, những xung đột, và bất đồng quan điểm...



Ông Khuất Văn Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho hay: Gia đình trẻ có quan niệm hôn nhân và gia đình theo hướng đề cao tính tự do, tính cá nhân, chấp nhận các hiện tượng hôn nhân và gia đình mới cũng như các vấn đề bình đẳng giới.

Bên cạnh những người có quan niệm tích cực về hạnh phúc hay hạnh phúc gia đình, một số bạn trẻ lại có cái nhìn phiến diện, lệch lạc.

Theo ông Quý, gia đình hạnh phúc là sự hài lòng của các thành viên trong gia đình về tổng hoà các yếu tố khách quan, chủ quan về đời sống vật chất, sức khoẻ, đời sống tinh thần, mối quan hệ trong gia đình…

Chia sẻ trong chương trình, bà Phạm Thúy Dung – Giám đốc chi nhánh Miền Bắc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết: “Hạnh phúc gia đình đôi khi đến những khoảnh khắc đời thường nhất, tình yêu thương gia đình và sự sẻ chia của các thành viên. Chứng kiến nhiều câu chuyện khác nhau trong cuộc sống, chúng tôi tin rằng mọi vẻ đẹp đều xứng đáng tôn vinh, mọi khoảnh khắc đời thường đều đáng được trân trọng”.

Nhiều thách thức trong gia đình trẻ

Tại diễn đàn, các bạn trẻ và các gia đình trẻ đã được lắng nghe sự tư vấn từ các chuyên gia, nhà quản lý, những gia đình trẻ tiêu biểu có tầm ảnh hưởng, về kỹ năng khéo léo xử lý các tình huống bất đồng trong đời sống hàng ngày, giải quyết những mâu thuẫn thường gặp của các cặp vợ chồng trẻ.

Theo TS. Đinh Đoàn - chuyên gia tâm lý, các bạn trẻ có hai xu hướng kết hôn sớm và khá từ từ. Nhiều người nghĩ lấy chồng lấy vợ là việc lớn, sớm ổn định, cũng như mơ mộng yêu là cưới. Tuy nhiên, yêu chưa đủ, chỉ là một trong những yếu tố để gia đình hạnh phúc. Ngược lại, xu hướng kết hôn muộn khi xã hội phát triển con người có nhiều thứ quan tâm như nghề nghiệp việc làm, sự nghiệp, sống với đam mê, trải nghiệm... còn việc lấy chồng cứ từ từ.

TS. Đinh Đoàn cho rằng, gia đình trẻ có không ít thách thức, trong đó có việc vợ - chồng đề cao tính cá nhân khiến cuộc sống gia đình giống hai người độc thân sống cùng nhà, không có sự trao đổi, gắn kết. Còn ở nông thôn, nhất là những nơi khó khăn thì gia đình trẻ có sự ly tán để mưu sinh, như vợ hoặc chồng xuất khẩu lao động, làm ăn xa...

Lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng

TS. Đinh Đoàn cho rằng gia đình không bền vững, không hạnh phúc vì vợ và chồng đều quá độc lập với nhau, ít gắn kết, ít "chạm" - yêu thương với nhau. Mỗi người cần lui cái tôi cá nhân, tăng nhiều cái chung, chia sẻ. "chia sẻ là dấu hiệu của yêu thương".

Phải xác định lấy vợ lấy chồng, xây dựng gia đình là việc nghiêm túc. Giấy chứng nhận hôn nhân là "bản hợp đồng" chung sống được sự chứng thực của cơ quan pháp luật, còn vợ chồng phải xây dựng những "phụ lục" là những thỏa thuận để đính kèm. Điều này tránh tình trạng không có thỏa thuận, cứ đụng đến việc gì cũng tranh luận, cãi nhau và nhiều lần cãi nhau thì chán không muốn nói nữa...", TS. Đinh Đoàn nói.

Theo ông Đoàn, lấy chồng, lấy vợ là việc quan trọng, nghiêm túc, nhưng giấy chứng nhận kết hôn chỉ là sự xác nhận từ mặt chính quyền, còn hai người khi xác định gắn kết với nhau phải xây dựng "phụ lục" - thỏa thuận với nhau, thống nhất quan điểm chung.

"Các bạn độc lập là điều tốt, nhưng ít nhất phải có ba thứ chia sẻ với nhau. Đó là chia sẻ trách nhiệm, tránh việc phân chia rạch ròi việc chồng, việc vợ; chia sẻ tài chính; chia sẻ cảm xúc. Việc chia sẻ giống như đinh vít gắn kết hai người, cũng như dây chun buộc càng nhiều vòng càng chặt. Tăng cường chạm, chia sẻ là một trong những bí quyết để gia đình hạnh phúc", ông Đoàn nói.

Bà Trần Vân Anh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững chia sẻ thêm, công cụ của "chạm" và chia sẻ là giao tiếp. Giao tiếp có thể bằng lời nói, cử chỉ, hành động... nhưng đều cần đảm bảo ba yếu tố: Lắng nghe; thấu hiểu chia sẻ; tôn trọng.

"Trong giao tiếp, người nói phải có người nghe, việc nghe rất quan trọng. Chỉ khi lắng nghe với tinh thần tích cực, có sự chia sẻ thì mới chạm được yêu thương", bà Vân Anh nhấn mạnh.