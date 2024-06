Sôi nổi Chiến sĩ tình nguyện xứ Lạng 2024

TPO - Trong hai ngày nghỉ cuối tuần (29 và 30/6), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra các hoạt động sôi nổi của chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh” gắn với ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”.

Tại huyện Chi Lăng, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Huyện đoàn Chi Lăng phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân Sự Lạng Sơn tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và chiến dịch “Hành quân xanh” gắn với ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” cấp tỉnh năm 2024, kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư TW Đảng chọn năm 2014 là năm Thanh niên tình nguyện (2014-2024), kỷ niệm25 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000-2024).

Chị Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn- Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Thực hiện theo chủ trương trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đó là chủ trương "3 liên kết": liên kết lực lượng - liên kết địa bàn - liên kết cộng đồng. Để thực hiện phong trào“Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh”, thời gian qua Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã phát động trong toàn đoàn mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh”; thành lập các “Đội hình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”, qua đó màu áo xanh tình nguyện đã lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực về các địa bàn trong toàn tỉnh.

“Từ những hoạt động ý nghĩa đó, đã trở thành sự háo hức và niềm hăng say cống hiến trong trái tim tuổi trẻ và đó cũng là môi trường để chúng tôi được thể hiện sự nhiệt huyết, sáng tạo của mình, chia sẻ những khó khăn cùng cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực. Đồng thời, phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết, kết nối với các đơn vị trong thực hiện các công trình theo mục tiêu chung của tỉnh Lạng Sơn là phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua đó, mang lại những ý nghĩa, giá trị tích cực khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong XH, làm phong phú hơn, đặc sắc hơn - lượng và chất của tuổi trẻ.”, chị Hoàng Thị Thu Trang nói.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà an sinh cho các hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao biển hỗ trợ 04 công trình thanh niên “Tuyến đường 26/3”…với tổng trị giá các nguồn lực gần 85 triệu đồng.

Trong hai ngày 29 và 30/6 các tổ chức Đoàn, Hội LHTN phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng, thu gom rác thải tại khu vực bờ sông, suối ao hồ. Xây dựng, đổ đường bê tông liên thôn, liên xã và sơn sửa lại các tranh bích họa dưới chân cầu 17/10, triển khai mô hình tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn.