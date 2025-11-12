Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình'

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chuyên gia bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo theo tinh thần “làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình” để khơi dậy sức mạnh của dân tộc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chiều 12/1, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức Toạ đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm khái quát lại những nét lớn, bao trùm, ấn tượng nhất về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua, so với những năm trước và so với thế giới, khu vực, để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh.

Tại cuộc tọa đàm, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội - khẳng định trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Vì thế, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 vẫn có thể đạt 6,3%, cao hơn giai đoạn trước. Quy mô nền kinh tế cũng đã tăng từ 364 tỷ USD lên khoảng 510 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thặng dư thương mại cũng cải thiện rõ rệt so với các giai đoạn trước.

ndt2126-17629330631511018591686.jpg
Các chuyên gia tham dự cuộc tòa đàm.

Về giải pháp để Việt Nam có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam - cho rằng, các nghị quyết, định hướng chính sách và chiến lược được ban hành thời gian qua rất rõ ràng. Giờ đây, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện - một quá trình linh hoạt, thích ứng, nhanh nhạy và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Bà Ramla Khalidi cũng lưu ý, Việt Nam cần nâng cao năng suất lao động, chuẩn bị lực lượng lao động để sẵn sàng cho các quá trình chuyển đổi - đặc biệt là chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu với sản phẩm công nghiệp có giá trị cao hơn. Chú trọng đến chất lượng của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - không chỉ thu hút FDI, mà phải đảm bảo rằng FDI mang lại giá trị lan tỏa, hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và doanh nghiệp trong nước.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay Ủy ban Văn hóa và Xã hội) Bùi Sĩ Lợi nhấn mạnh, xu thế tất yếu của kỷ nguyên mới hiện nay là tăng trưởng xanh, sáng tạo và nhân văn, trong đó chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ số và xã hội số quyết định sức bật của một nền kinh tế. Cho nên muốn đạt được tăng trưởng hai con số thì phải phát triển bao trùm.

Theo ông Lợi, Chính phủ cần tiếp tục chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo và phát triển. “Đối với Thủ tướng, tôi rất kỳ vọng và mong Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo theo hướng nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua, đó chính là làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình”.

Văn Kiên
#Tăng trưởng hai con số #Làm hết mình #Làm vì dân #Nhiệm kỳ Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục