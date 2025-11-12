'Làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình'

TPO - Chuyên gia bày tỏ mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo theo tinh thần “làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình” để khơi dậy sức mạnh của dân tộc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chiều 12/1, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức Toạ đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021-2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm khái quát lại những nét lớn, bao trùm, ấn tượng nhất về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm qua, so với những năm trước và so với thế giới, khu vực, để thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh.

Tại cuộc tọa đàm, đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội - khẳng định trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Vì thế, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 vẫn có thể đạt 6,3%, cao hơn giai đoạn trước. Quy mô nền kinh tế cũng đã tăng từ 364 tỷ USD lên khoảng 510 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thặng dư thương mại cũng cải thiện rõ rệt so với các giai đoạn trước.

Các chuyên gia tham dự cuộc tòa đàm.

Về giải pháp để Việt Nam có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam - cho rằng, các nghị quyết, định hướng chính sách và chiến lược được ban hành thời gian qua rất rõ ràng. Giờ đây, nhiệm vụ trọng tâm là chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện - một quá trình linh hoạt, thích ứng, nhanh nhạy và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Bà Ramla Khalidi cũng lưu ý, Việt Nam cần nâng cao năng suất lao động, chuẩn bị lực lượng lao động để sẵn sàng cho các quá trình chuyển đổi - đặc biệt là chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu với sản phẩm công nghiệp có giá trị cao hơn. Chú trọng đến chất lượng của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - không chỉ thu hút FDI, mà phải đảm bảo rằng FDI mang lại giá trị lan tỏa, hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và doanh nghiệp trong nước.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay Ủy ban Văn hóa và Xã hội) Bùi Sĩ Lợi nhấn mạnh, xu thế tất yếu của kỷ nguyên mới hiện nay là tăng trưởng xanh, sáng tạo và nhân văn, trong đó chất lượng nguồn nhân lực và công nghệ số và xã hội số quyết định sức bật của một nền kinh tế. Cho nên muốn đạt được tăng trưởng hai con số thì phải phát triển bao trùm.

Theo ông Lợi, Chính phủ cần tiếp tục chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo và phát triển. “Đối với Thủ tướng, tôi rất kỳ vọng và mong Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo theo hướng nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua, đó chính là làm hết mình chứ không phải hết giờ, làm vì dân chứ không phải vì mình”.