Lâm Đồng tập trung 3 đột phá, 3 trụ cột phát triển giai đoạn 2025-2030

TPO - Đảng bộ Lâm Đồng xác định 25 chỉ tiêu phát triển ở 4 nhóm lĩnh vực trong giai đoạn 2025-2030. Tỉnh sẽ tập trung 3 đột phá, 3 trụ cột để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch

Sáng 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Theo Báo cáo chính trị được ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình bày, nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (trước sáp nhập) đã có bước chuyển dịch. Trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực.

Các thương hiệu, sản phẩm du lịch - văn hóa như 'Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành', 'Festival Hoa Đà Lạt', 'Bình Thuận - Biển xanh, cát trắng, nắng vàng' hay 'Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông', đã góp phần đưa du lịch tăng trưởng mạnh, thu hút lượng lớn du khách và nhà đầu tư chiến lược.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được cải thiện rõ nét với hàng loạt dự án giao thông quan trọng: vận hành cao tốc Bắc - Nam (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây); khởi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; các dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Gia Nghĩa - Chơn Thành sắp được khởi công, mở rộng liên kết vùng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận 21-KL/TW được triển khai nghiêm túc, kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trình bày Báo cáo chính trị.

Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch: Lâm Đồng hoàn thành 11/17 chỉ tiêu, Bình Thuận đạt 17/22 chỉ tiêu, Đắk Nông 8/11 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 duy trì ở mức khá: Lâm Đồng 6,57%, Bình Thuận 6,20%, Đắk Nông 6,86% đã tạo tiền đề vững chắc cho tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế phát triển chưa ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực tuy được xác định là khâu đột phá nhưng kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, chưa tạo được động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Việc quản lý và thực hiện đầu tư công vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt kế hoạch; tiến độ thi công các dự án trọng điểm còn chậm. Công tác lập, điều chỉnh và triển khai quy hoạch trên địa bàn tỉnh vẫn chậm, còn tình trạng chồng chéo giữa các loại quy hoạch; thu hút đầu tư ngoài ngân sách, FDI còn thấp, nhiều dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, hạ tầng khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao chưa hoàn thiện.

Tiềm lực khoa học - công nghệ của tỉnh còn yếu, thiếu những nhiệm vụ mang tính đột phá; việc ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn chậm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn lúng túng; tình trạng vi phạm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường và phá rừng vẫn diễn biến phức tạp.

Các đại biểu dự đại hội.

3 đột phá

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh xác định 25 chỉ tiêu phát triển ở 4 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cũng xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, phát triển kinh tế - xã hội làm nhiệm vụ trung tâm, hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Trong đó, địa phương này phấn đấu đạt 10-10,5% tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cho giai đoạn 2025 - 2030; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.

Để hiện thực hóa mục tiêu, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 đột phá. Trước hết, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Cuối cùng là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tập trung vào 3 trụ cột: Công nghiệp hiện đại - Nông nghiệp công nghệ cao - Dịch vụ du lịch chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.